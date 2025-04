È morto Papa Francesco, una delle pochissime persone che a livello mondiale ha portato avanti con estrema decisione e coerenza discorsi contro la guerra in Ucraina e contro il genocidio di Gaza, senza alcun cedimento nei confronti dei politici e dei poteri forti. Un grande riferimento per credenti e non credenti come me.

Un uomo che ha pubblicato nel 2015 l’enciclica Laudato si’ forte di ben 200 paragrafi, un testo che sembra scritto da ambientalisti tanto è chiaro e lungimirante. Si tratta di un documento incredibile, che affronta in modo significativo i temi del cibo, dello stile alimentare e dell’agricoltura, inserendoli in una visione più ampia di ecologia integrale e di giustizia sociale. Argomenti strettamente legati alla lotta contro la fame nel mondo e alla necessità di ripensare i nostri modelli di produzione e consumo (ne aveva scritto per Il Fatto Alimentare Paola Emilia Cicerone).

L’enciclica su cibo, agricoltura e ambiente

Senza affrontarlo in modo diretto, l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco tocca il tema dell’alimentazione, inserendolo in un quadro più ampio di critica alla “cultura dello scarto” e di richiamo alla giustizia ambientale e sociale. Il Papa denuncia lo spreco di risorse, la sovrapproduzione di rifiuti (paragrafo 20), e ribadisce il diritto universale all’acqua potabile (paragrafo 30). Valorizza poi i sistemi agricoli tradizionali e su piccola scala, che nutrono gran parte della popolazione mondiale con minore impatto ambientale (paragrafo 129), ma che sono spesso minacciati da progetti estrattivi e industriali (paragrafo 146).

Centrale anche la riflessione sugli OGM: pur riconoscendone i benefici in alcune regioni, il Papa mette in guardia contro i rischi economici e ambientali legati alla concentrazione della proprietà fondiaria, alla perdita di biodiversità e alla precarizzazione del lavoro agricolo (paragrafi 134-135). Laudato si’ denuncia inoltre la deforestazione, la pesca eccessiva (paragrafi 38-40) e il dominio assoluto dell’uomo sugli animali, invitando a riconoscere il valore intrinseco di tutte le specie viventi (paragrafi 33, 67, 92).

Ridurre il consumo di carne

L’enciclica invita a una “conversione ecologica” che coinvolga anche le nostre abitudini alimentari. Riflettere su ciò che mangiamo, ridurre il consumo di carne e preferire prodotti locali e sostenibili sono passi importanti per prendersi cura della nostra casa comune.

Infine, l’enciclica propone un modello di vita sobrio e sostenibile, fondato sulla responsabilità individuale e collettiva: ridurre sprechi, consumi, inquinamento e adottare comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente e delle altre creature (paragrafi 211-223). Un invito alla “decrescita felice”, capace di restituire senso e pienezza alle relazioni e alla vita.

Le necessità che stordiscono

Il testo fa un appello alla responsabilità ambientale in grado di incoraggiare comportamenti che incidono direttamente “come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via” (paragrafo 211). Non una vita a bassa intensità ma un programma di “decrescita felice”: “La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita” (paragrafo 223).

