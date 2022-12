Panettone: i listini salgono del 17-19%. Risparmiare con le marche del supermercato

Quando costa il panettone? Difficile rispondere alla domanda perché si possono comprare prodotti industriali di buona qualità a 5 € che sull’etichetta riportano i marchi dei supermercati, arrivare a 6,5-7,0 € per quelli con i nomi famosi come Bauli e Motta, oppure raddoppiare fino a 13-14 € per brand come Vergani o Le Tre Marie. Chi preferisce quelli artigianali può arrivare a spendere 30-40 € senza problemi, con un rapporto prezzo qualità non proprio conveniente. Una cosa è però certa, stiamo parlando del miglior prodotto di pasticceria industriale preparato in Italia. La ricetta è vincolata da un disciplinare, la lievitazione è realizzata con lievito madre, ci sono tempi inderogabili e gli ingredienti sono tutti di pregio: burro, uova, uvetta e canditi. Certo la qualità della materia prima può cambiare un po’ e anche i tempi di lavorazione possono aumentare (da 36 a 48 ore), così come il sistema di raffreddamento, ma alla fine si tratta comunque di un prodotto di pasticceria pregiata che non può differenziarsi troppo dal dolce artigianale. Questi concetti valgono per il panettone classico, quelli ricoperti da glassature esagerate oppure farciti con creme improbabili e altre diavolerie a parer nostro snaturano un prodotto che non ha certo bisogno di integrazioni fantasiose per migliorare. Purtroppo il trend del panettone arricchito non conosce ostacoli, tanto che una catena di supermercati ha inserito almeno 15 varianti nell’assortimento.

Stilare una classifica dei punti vendita che applicano prezzi più convenienti per i panettoni classici è complicato perché i listini differiscono molto fra una catena e l’altra. Il 2 dicembre Coop vendeva il panettone Motta a 7,45 € mentre da Iper costava 5,32. Carrefour vendeva Bauli a 8,90 € mentre lo stesso dolce natalizio da Esselunga si pagava 5,99. Le Tre Marie costano 11,90 da Coop e 13,30 € da Conad. Poi ci sono anche casi anomali come Esselunga, che vende il suo panettone Le Grazie a 4,99 € al posto di 7,90. L’aspetto curioso è che lo sconto si applica dal 21 ottobre 2022 al 31 marzo 2023. C’è da chiedersi chi ha comprato il dolce natalizio in ottobre e chi lo comprerà a primavera inoltrata. Insomma difficile dire dove il panettone costa meno, anche perché le offerte sono presenti in tutte le catene. Di solito ogni insegna sceglie una marca e applica uno sconto speciale (1 euro in meno rispetto alle altre).

Una cosa però si può fare senza troppa approssimazione. Abbiamo confrontato i prezzi di quest’anno con quelli del 2021. Oggi comprare nei supermercati un panettone di marca (Maina, Motta, Bauli, Paluani, Balocco, Melegatti) costa mediamente 6,5-7,0 €/kg (alcuni sono venduti a meno ma pesano 750 g). L’incremento rispetto all’anno scorso è del 17-18 % (allora costavano 5,5-6,0 €). Ci sono poi i panettoni con il marchio delle catene di supermercati preparati sempre da grandi aziende come Maina, Paluani e Motta. L’anno scorso il prezzo medio era di 4,2 euro €/kg quest’anno siamo a 5,0 € con un incremento del 19% circa.

Anche in questo caso l’oscillazione è ampia, si passa dai 3,59 €/kg prezzo proposto da Carrefour per il suo dolce di Natale ai 4,29 di Lidl (La Favorina). Poi c’è il panettone di Esselunga (Le Grazie) che viene venduto a 4,99. Conad propone il proprio dolce natalizio a 5,19 mentre Coop arriva a 6,49. Un discorso a parte riguarda Le Tre Marie e Vergani, panettoni industriali che si posizionano in alto con i listini, venduti a 12-13 €/kg (anche in questo caso 1-1,5 € in più rispetto all’anno scorso). Secondo il test di Altroconsumo queste due marche si posizionano ai primi posti della classifica dei prodotti migliori insieme al dolce Le Grazie di Esselunga.

Un elemento poco considerato da molti consumatori è che i panettoni e i pandori sono di solito venduti ‘sottocosto’. Sono considerati prodotti civetta, da usare per attirare clienti. Questo concetto è ben noto dagli esperti di marketing che conoscono le dinamiche dei prezzi e ritengono impossibile adottare listini così convenienti per dolci ottenuti con ingredienti di qualità e frutto di una lunga e complessa lavorazione. Basti pensare che le merendine costano di più (7-8 €/kg) e la qualità non è certo comparabile. Detto ciò, anche considerando il sottocosto, risulta difficile giustificare cifre superiori ai 25 €/kg richiesti dai panettoni classici artigianali.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, AdobeStock

Da 12 anni Ilfattoalimentare racconta cosa succede nel mondo dei supermercati, quali sono le insidie nelle etichette, pubblica le sentenze sulle pubblicità ingannevoli oltre che segnalare il lavoro delle lobby che operano contro gli interessi dei consumatori.



Il nostro è un sito indipendente senza un editore, senza conflitti di interesse e senza contributi pubblici. Questo è possibile grazie ai banner delle aziende e alle migliaia di lettori che ogni giorno ci leggono e ci permettono di sfiorare 20 milioni di visualizzazioni l'anno, senza farcire gli articoli con pubblicità invasive. Ilfattoalimentare dà l'accesso gratuito a tutti gli articoli.

Sostienici, basta un minuto clicca qui. Se vuoi puoi anche farlo con un versamento mensile.

Roberto La Pira Dona ora 1