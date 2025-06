Dopo 120 secondi in pentola gli spaghetti Granoro ‘Due minuti’ della linea Dedicato sono pronti per essere serviti a tavola. Così recita l’etichetta. In redazione abbiamo voluto fare una prova, visto che qualcuno nutriva qualche dubbio. I commenti dopo il test in cucina sono stati positivi, anche se con qualche sfumatura. Chi ama la pasta poco cotta ha apprezzato e ha confermato la rapidità dei tempi di cottura, anche se qualcuno ha usato la parola ‘croccante’ per dire che era più al dente di quella abitualmente consumata.

Altri amanti della pasta poco cotta hanno ritenuto ottimale far cuocere gli spaghetti un minuto in più, per apprezzarne appieno il sapore. La cerchia di persone più mature ha decretato che il tempo ideale era di 4 minuti per considerare la pasta veramente cotta. Unanime l’apprezzamento per la qualità visto, che aspetto e consistenza risultano analoghi agli spaghetti tradizionali. Anche la semola è la stessa che utilizza Granoro ottenuta da grano italiano 100% made in Puglia.

Gli spaghetti ‘Due minuti’, come suggerito in etichetta, superano anche la prova di cottura in padella, con il sugo di pomodoro e un po’ d’acqua bollente che ricopre gli spaghetti. Per questo metodo di cottura, che gli chef chiamano ‘risottato’, il condimento deve essere abbondane e molto liquido. Dopo poco più di due minuti la pasta è pronta da servire a tavola.

Il segreto degli spaghetti

Alla fine le prove di cottura sono superate e, pur con le diverse sfumature rilevate in redazione, gli spaghetti cuociono sicuramente in pochissimo tempo rispetto alle altre marche, che mediamente richiedono da 8 a 10 minuti.

Il segreto della cottura superveloce è la sezione dello spaghetto. Osservando con attenzione, si nota che la sezione non è circolare, ma presenta tre scanalature che la fanno assomigliare ad un’elica (vedi foto sopra). In questo modo durante la cottura l’acqua penetra con facilità all’interno e i tempi si riducono drasticamente.

Il prezzo oscilla da 1,15 a 1,20 € per la confezione da 500 g, un prezzo superiore agli spaghetti tradizionali venduti a un prezzo variabile da 0,90 a 1,10 €

© Riproduzione riservata Foto: Granoro, Il Fatto Alimentare