Con una decisione non troppo sorprendente, la rivista Science ha incoronato i farmaci anti obesità come Ozempic e antidiabetici Scoperta dell’anno, anche se, in realtà, il primo della categoria è stato introdotto nel 2005. Tuttavia, questi farmaci stanno rivoluzionando il mercato e, soprattutto, il trattamento e l’idea stessa di obesità, e hanno dominato la letteratura scientifica degli ultimi mesi. Inoltre, come ha spiegato la rivista, il titolo è stato attribuito perché, via via che vengono condotti studi su patologie associate all’eccesso di peso , emergono effetti che potrebbero andare oltre alle conseguenze benefiche indirette della perdita di peso, sui quali si stanno effettuando approfondimenti.

Restano comunque molti aspetti da chiarire, e grandi questioni economiche. Ecco i punti principali.

La storia: dalla scoperta del peptide all’Ozempic

La scoperta del peptide al centro di tutto, il Glucagon-Like Peptide 1, risale agli anni ottanta, grazie al lavoro fondamentale di una donna che, fino a pochissimo tempo fa, è stata sempre oscurata rispetto ai colleghi, cui sono andati premi e riconoscimenti: Svetlana Mojsov, la cui storia è stata di recente ripercorsa da Nature.

In quegli anni, i ricercatori avevano dimostrato che il GLP-1 stimolava la secrezione di insulina, e avevano quindi ipotizzato che, molecole che ne avessero imitato l’azione sui recettori specifici, avrebbero migliorato la condizione dei diabetici. E così è stato.

La prima approvazione è arrivata nel 2005, per l’exenatide o Byetta, del 2005, seguita, cinque anni dopo, da quella di uno dei farmaci diventato protagonista anche nel campo dell’obesità, il liraglutide, di Novo Nordisk (produttore anche di Ozempic).

Via via che l’impiego di queste due molecole si diffondeva, i diabetologi hanno iniziato a notare un effetto inatteso: i pazienti perdevano peso, avevano meno fame, e i diversi indici metabolici e cardiovascolari miglioravano sensibilmente. Questo ha portato ai primi studi specifici e, in particolare, a uno condotto per 16 mesi sul semaglutide, sempre di Novo Nordisk, dal quale è emerso che il farmaco assicura una perdita di peso del 15%. Quindi, due anni fa, è arrivata l’indicazione per l’obesità. In seguito, la stessa azienda ha ottenuto anche il via libera del liraglutide, cui si è appena aggiunto quello per la terza della classe, il tirzepatide di Eli Lilly, che assicura una perdita di peso che può arrivale al 25%.

La scoperta anti obesità

Ciò che ha orientato la decisione di Science, tuttavia, sono i risultati arrivati l’estate scorsa, relativi a due studi. Nella prima investigazione, 529 persone in trattamento da un anno con il semaglutide hanno avuto un chiaro miglioramento dei parametri cardiovascolari, doppio rispetto al gruppo di controllo, mentre nel secondo studio, 17.000 persone in sovrappeso e a rischio di eventi cardiovascolari, con o senza diabete, hanno avuto una riduzione del rischio del 20%. Infine, di recente un trial finalizzato a verificare i benefici per i reni è stato interrotto precocemente, visto l’esito positivo, per poter avviare tutti i pazienti alla terapia.

Sono in corso anche studi per verificare l’efficacia sulle dipendenze, sul morbo di Parkinson e sulla demenza di Alzheimer.

Gli effetti collaterali

Come abbiamo riportato via via che emergevano le segnalazioni, e come riassume JAMA in un suo articolo, più aumenta la diffusione di questi farmaci, più ne emergono i lati negativi. Tra i principali vi sono i disturbi gastrointestinali, che possono portare, oltre alla nausea e al vomito, alla pancreatite, al blocco gastrico e all’occlusione intestinale, e ai quali bisogna prestare attenzione in caso il paziente si debba sottoporre a un intervento chirurgico in anestesia generale. Inoltre, le agenzie regolatorie hanno segnalato un aumento del rischio di tumori della tiroide, e stanno indagando su quello di pensieri suicidari, già associato, in passato, ad altri anti obesità ad azione centrale e oggetto di decine di segnalazioni in diversi paesi.

Le domande in attesa di risposta

Tutti questi farmaci sono efficaci, sul peso, fino a quando sono assunti. Come cessa la somministrazione, via via il peso è recuperato. Ciò significa che, teoricamente, si dovrebbero assumere per tutta la vita, a intervalli più o meno regolari. Ma che conseguenze ci sono per assunzioni croniche di molecole che interferiscono con il metabolismo insulinico? Nessuno lo sa, e la domanda è ancora più stringente se si pensa ai ragazzi, per i quali alcune società di pediatria consigliano comunque il ricorso a queste terapie, mentre altre lo sconsigliano decisamente. A che età dovrebbero iniziare? E per quanto tempo dovrebbero essere trattati? Ci sono rischi? E se sì quali?

Gli aspetti economici

Un mese di terapia con un agonista di GLP-1 costa tra i mille e i duemila dollari, e ciò spiega perché Novo Nordisk, il primo produttore al mondo (tra cui Victoza e Ozempic), abbia ormai sopravanzato, per valore in borsa, le multinazionali europee del lusso, e sia diventata la prima azienda europea, con bilanci che influenzano il prodotto interno lordo danese. Tuttavia, non tutti i sistemi sanitari, sia pubblici che privati, rimborsano del tutto la terapia, e questo pone un’enorme questione di equità sociale, perché si rischia che solo gli obesi facoltosi possano permettersi le cure. Tra l’altro, è noto che l’’eccesso di peso

Oltre a questo, la Novo Nordisk è al centro di diverse inchieste che ne hanno messo in evidenza comportamenti considerati non etici, con investimenti in marketing da decine di milioni di dollari e cooptazione dei medici prescrittori attraverso regalìe ed elargizioni di vario tipo. Per questo, una porzione non irrilevante di medici mette in guardia dall’entusiasmo eccessivo, e invita ad avere sempre un approccio critico e a valutare ogni paziente in modo personalizzato, per individuare la soluzione migliore.

Il caso dell’Ozempic anti obesità

L’incredibile richiesta di agonisti di GLP-1, motivata non solo dalle necessità degli obesi, ma anche dalla popolarità veicolata dalla rete da molti personaggi famosi, e dal fatto che tantissime persone in semplice sovrappeso vogliono dimagrire grazie alle iniezioni, ha generato il gigantesco problema di forniture. I diabetici, per i quali questi farmaci sono salvavita, incontrano difficoltà enormi nel reperirli, e questo ha spinto diversi paesi a dire basta. Gran Bretagna, Belgio, Germania e altri hanno sospeso o direttamente vietato la vendita come farmaci anti obesità, riservandola ai diabetici. Lo scorso ottobre l’Agenzia europea per i medicinali, Ema, ha segnalato il rischio della presenza sul mercato di penne Ozempic falsificate. Le aziende, a cominciare dalla Novo Nordisk, ma non solo, e da quelle che forniscono le siringhe e fiale, stanno ampliando a tempi record la capacità produttiva, ma sembra che l’offerta non riesca comunque a star dietro alla domanda.

Per tutti questi motivi, l’editoriale di accompagnamento di Science si intitola, significativamente, Più domande che risposte.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

