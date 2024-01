I prezzi dell’olio extravergine sono schizzati alle stelle ed è ormai normale pagare 10 euro al litro. I motivi sono diversi. Fra i più importanti ricordiamo la scarsità del raccolto in Italia, in Spagna e l’assenza di scorte. Eppure in alcuni supermercati si trova olio extravergine di origine comunitaria a 8,65 euro/litro (6,49 euro a bottiglia da 750 ml). Com’è possibile? Un articolo pubblicato su Teatro Naturale pochi giorni fa spiega l’arcano.

“Si tratta di un prezzo incompatibile con olio extravergine di oliva della nuova campagna olearia – scrive il dirette di Teatro Naturale Alberto Grimelli – visto che le quotazioni all’ingrosso non sono praticamente scese sotto gli 8 euro/kg”. Ma allora si tratta di olio taroccato? “Non necessariamente – continua Grimelli – bisogna controllare attentamente la data di scadenza dell’olio extravergine che si acquista. Molto spesso, le bottiglie con offerte clamorose hanno una scadenza (tmc) molto breve, da aprile a giugno 2024. Quindi si tratta di miscele di oli comunitari della campagna olearia 2022/2023, ovvero dell’anno passato. Si tratta di un prezzo assolutamente in linea con quelli all’ingrosso dell’epoca che avevano una quotazione media di 5-5,5 euro/kg”. Quindi non si tratta di una frode, ma una furbata commerciale di alcune catene di supermercati che cercano di fare credere ai consumatori di risparmiare.

Il supermercato che vende olio vecchio a 6,49 euro a bottiglia ha una marginalità del 20% che non riesce ad ottenere con l’olio nuovo ricavato da olive raccolte nella campagna 2023. Il supermercato quindi vende olio vecchio, guadagnandoci più che con l’extravergine di oliva nuovo, e propone lo schema del prodotto civetta che attira sempre molti consumatori.

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1