Il Comando Carabinieri dei Nas ha eseguito tra novembre e dicembre controlli in centinaia di frantoi e di aziende che vendono olio extravergine di oliva. Complessivamente i Nas hanno eseguito 1.250 ispezioni, accertando irregolarità in 256 aziende ed esercizi commerciali. Sono state segnalate anche 26 persone all’Autorità giudiziaria per reati di frode in commercio e vendita di prodotti alimentari non genuini.

Durante le operazioni i Nas hanno sospeso 22 attività e hanno sequestrati oltre 46 mila litri di olio non censito o dichiarato di qualità superiore. Inoltre, 202 imprenditori hanno ricevuto sanzioni per violazioni amministrative pari a 189mila euro per carenze nelle pulizie e manutenzione degli impianti omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e, in alcuni casi, abusività di esercizio.

I controlli dei Nas sull’olio extravergine

Fra i casi più rilevanti, i Nas sottolineano il sequestro di 230 litri di olio di un piccolo frantoio in provincia di Mantova che vendeva come “olio extravergine di oliva” bottiglie che contenevano olio lampante di oliva.

A Parma, i Carabinieri del Nas hanno denunciato il legale responsabile di un oleificio per avere venduto una cisterna contenente 920 kg di olio dichiarato extravergine di oliva con una certificazione di analisi chimica risultata falsa.

Il titolare di un frantoio della provincia di Viterbo ha ricevuto una sanzione per la detenzione di 7.525 kg di olive, prive di qualsiasi informazione sulla loro provenienza e rintracciabilità. Presso un altro frantoio del viterbese, i Nas hanno sequestrato 1.500 kg di olio di oliva privo di tracciabilità.

A Ragusa, i Nas hanno chiuso uno stabilimento di imbottigliamento, attivato in assenza di autorizzazione e in pessime condizioni igienico sanitarie. Nel corso del controllo, hanno sequestrato 1.825 litri di olio extravergine di oliva destinato alla commercializzazione senza tracciabilità.

A Napoli, invece, i Carabinieri hanno sequestrato 60 litri di olio extravergine di oliva privo di tracciabilità e nello stabilimento hanno trovato grosse carenze igieniche (ambienti sudici e attrezzature arrugginite) e strutturali, che hanno determinato sanzioni pari a 2.500 euro.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1