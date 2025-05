“Il colosso dell’olio di oliva spagnolo Migasa fattura come i venti marchi leader d’olio di oliva italiano.” Sono queste le parole usate dal direttore di Teatro Naturale Alberto Grimelli per segnalare una situazione critica che vede il nostro Paese relegato a un ruolo di scarsa rilevanza nel mercato dell’olio extravergine.

Migasa, uno dei colossi spagnoli dell’olio di oliva, ha annunciato la chiusura dell’esercizio 2024 con un fatturato da 2 miliardi di euro. Altri colossi dell’olio di oliva iberico sono Acesur e Borges, per un miliardo di euro di fatturato a testa, la cooperativa delle cooperative Dcoop, anche lei con un miliardo di euro, e Deoleo, appena sotto al miliardo di euro. Complessivamente, anche escludendo l’anglo-iberica Deoleo, il fatturato delle quattro industrie dell’olio di oliva spagnolo ammonta a 5 miliardi di euro.

I marchi dell’olio di oliva italiano (Costa d’Oro, Monini, Farchioni…) hanno fatturati che vanno dai 50 ai 180 milioni di euro, tranne pochissime eccezioni. Complessivamente i primi 20 marchi italiani faticano ad arrivare a 2 miliardi di euro. Il confronto è tanto più impietoso se consideriamo che il fatturato delle aziende olearie italiane è sostanzialmente stabile da un ventennio almeno.

La lenta morte del settore oleario italiano

Di fronte all’esplosione commerciale delle aziende olearie iberiche, quelle italiane hanno tirato a campare, galleggiando. “Il sistema olivicolo-oleario è morto – prosegue Grimelli – perché, nel suo complesso, è fermo da troppi, anni, anche a livello commerciale e promozionale. Le aziende olearie italiane non sono più competitive in un mercato oleario internazionale poiché, ormai, sono dei nani di fronte a dei giganti, in termini di capacità negoziale con i fornitori, di investimento e commerciale. Si salvano solo perché nessuno dei colossi dell’olio di oliva iberico ha deciso di investire sul mercato italiano, altrimenti verrebbero spazzati via”.

È vero che il settore produttivo, alle prese con abbandono, invecchiamento degli olivicoltori, parcellizzazione, inadeguatezza tecnico-tecnologica, è in affanno da molti anni. Ma anche il settore industriale non può dare lezioni. Purtroppo a livello politico il Piano olivicolo nazionale non delinea una vera strategia, ma si limita a distribuire risorse lungo canali ben noti, consolidati e rodati.“La magra torta, – conclude Grimelli – si parla di 50-60 milioni di euro, verrà spartita tra i soliti noti per i soliti progetti, con i soliti prevedibili risultati. Ecco perché siamo morti.”

