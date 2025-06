L’olio di semi di mais Cuore è da anni pubblicizzato come un valido aiuto contro il colesterolo e per molti aspetti “amico del cuore”. Poco più di 25 anni fa era anche ‘leggero’ (così diceva Nino Castelnuovo mentre saltava gli steccati nei famosissimi spot tv del prodotto). Tutto ciò grazie all’aggiunta di una manciata di vitamine dal costo risibile e un’ottima strategia di comunicazione. La lattina infatti costava 5.000 lire, il doppio rispetto agli altri oli di mais pressoché identici. Poi la parola ‘leggero’ è sparita dagli spot grazie a un mio intervento presso l’Antitrust, che nel 1998 ha riconosciuto come scorretta la parola ‘leggero’ riferita a un olio con le stesse caratteristiche degli altri. La notizia è passata quasi inosservata anche se per la Chiari & Forti (allora era proprietaria del marchio) è stato difficile accettare la censura.

Oggi l’Olio Cuore venduto nei supermercati non sono non è ‘leggero’, ma ha 10 mg/100 g di vitamina E in meno, e ha ridotto di quesi due terzi la quantità di vitamina B6 (da 2,6 mg/100 g a 1,0 mg). Anche il salto dello steccato è stato affidato al not DJ Linus. Quello che non è cambiato è il prezzo, che risulta sempre il doppio degli altri. Se alla fine del secolo scorso costava 5.000 lire e gli altri 2.500, adesso per comprarlo bisogna sborsare 5 euro al litro mentre le altre marche costano mia metà (vedi tabella sotto). Ma allora vale davvero la pena acquistarlo, pagando fino al doppio rispetto a un normale olio di semi di mais a marchio Coop, Carrefour o Esselunga?

Costa il doppio, ma l’acido linoleico è lo stesso

Il claim salutistico che comprare sull’etichetta secondo cui l’acido linoleico “contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue” , è autorizzato dall’Unione Europea, ma potrebbe essere riportato sulle etichette di tutti gli altri oli di mais in commercio. L’olio Cuore ne contiene circa 54 g su 100 g, ma una quantità simile si trova anche nelle altre marche, che però non riportano il claim per scelta commerciale o per evitare di dover aggiungere l’informazione obbligatoria prevista dalla normativa “L’effetto benefico si ottiene con un’assunzione giornaliera di 10 g di acido linoleico”. In sostanza, Cuore non ha un effetto migliore sul colesterolo rispetto ad un normale olio di mais.

Vitamina E: utile, ma già abbondante nella dieta

Cuore è arricchito con vitamina E, fino a 80 mg per 100 g. Ma la vitamina E è già ampiamente presente nella dieta italiana, grazie al consumo di oli vegetali, frutta secca, semi, e verdure a foglia verde. Secondo i dati del CREA e dell’EFSA, non ci sono carenze diffuse di vitamina E nella popolazione generale. L’arricchimento, quindi, non risponde a un bisogno reale, se non in casi clinici particolari (malassorbimento, gravi deficit nutrizionali). L’olio Cuore contiene anche vitamina B6 (1 mg/100 g), un nutriente importante per il metabolismo e il sistema nervoso. Tuttavia, le carenze di vitamina B6 in Italia sono limitate ad anziani con dieta monotona, a persone con patologie gastrointestinali, e a chi consuma troppo alcol.

Per il resto della popolazione, l’apporto di B6 è sufficiente grazie a una dieta normale che includa alimenti comuni come carne, pesce, cereali integrali, banane e patate. Anche in questo caso, l’arricchimento ha più valore di marketing che reale utilità nutrizionale. L’olio Cuore è un esempio di come la comunicazione e l’arricchimento nutrizionale possono far percepire come ‘speciale’ un prodotto che, nei fatti, è simile agli altri. Il colesterolo si tiene sotto controllo con l’alimentazione complessiva, non con un’etichetta ben fatta.

(*) La pubblicità censurata diceva: “Sempre in prima linea contro il colesterolo” e mostrava la confezione con la dicitura “Cuore – olio di semi di mais dietetico – vitaminizzato”. Sotto la latina compariva il claim: “perché leggero. Perché sano. Perché dietetico”. © Riproduzione riservata Foto: Il Fatto Alimentare