Da McDonald’s con 4,99 euro mangi un panino con hamburger, una porzione di patatine fritte e un bicchiere abbondante di Coca-Cola. Un’offerta imbattibile, che ha probabilmente aumentato di qualche punto percentuale l’affluenza negli oltre 800 fast food presenti ormai nelle grandi città, nei centri di provincia, nei pressi delle scuole, delle stazioni e dei centri commerciali.

Lo spot del pasto a 4,99 euro che da mesi gira su tv, radio e social network è rivolto a un pubblico giovane: 18-24 anni con pochi soldi in tasca e grande familiarità con il consumo fuori casa. Ci sono poi i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni, spesso studenti o lavoratori con redditi contenuti. Alla fine oltre l’80% della clientela rientra nella fascia 18-34 anni.

Milioni di pasti ogni anno

Un singolo McDonald’s non è paragonabile a una pizzeria o a un ristorante tradizionale: è aperto fino a 14-16 ore al giorno, ha un turnover elevatissimo, lavora con asporto, delivery e drive through. Una stima prudente porta a 700-900 mila pasti annui per punto vendita. Moltiplicando per 800 locali, si arriva facilmente a oltre mezzo miliardo di pasti serviti ogni anno in Italia. È questo il vero peso di McDonald’s sul sistema alimentare, non il numero delle insegne.

Se si incrocia questo dato con la composizione della clientela, significa che una quota rilevante di giovani entra in contatto con il fast food con una frequenza settimanale o quindicinale, non occasionale. Per molti ragazzi, McDonald’s non è “lo sgarro”, ma una delle opzioni alimentari ordinarie, favorita da prezzo percepito come basso, promozioni aggressive, app e programmi fedeltà, presenza costante della pubblicità

Prezzo e concorrenza: perché McDonald’s vince

Il confronto con altre catene aiuta a capire. Un pasto completo da McDonald’s costa mediamente 7-9 euro, ma le offerte a 4,99 euro abbassano la soglia psicologica di accesso. Catene come La Piadineria che può contare su 400 esercizi in Italia hanno scontrini medi più alti (8-11 euro) e una comunicazione meno martellante. Ci sono anche le 34mila pizzerie dove però lo scontrino medio oscilla da 12 a 15 euro. Il prezzo basso di McDonald’s, reale o percepito, resta uno degli strumenti più potenti per orientare le scelte alimentari delle fasce più giovani e meno abbienti.

Pubblicità: il vero moltiplicatore

Poi c’è la pubblicità che fa la differenza. McDonald’s investe in modo continuativo e la stima a livello nazionale è di 25 milioni l’anno. Per capire, è il terzo investitore dopo Ferrero e Barilla. Ma la differenza è che Ferrero spalma la spesa su decine di prodotti ultra processati (creme spalmabili, snack, merendine, bevande…), Barilla su pasta, sughi e biscotti, mentre McDonald’s concentra la sua spesa pubblicitaria su un unico modello di pasto.

La responsabilità di McDonald’s

Quando un’azienda serve centinaia di milioni di pasti, intercetta soprattutto giovani e persone a basso reddito e investe massicciamente in pubblicità, la sua influenza sugli stili alimentari non è marginale: è sistemica. I kebab sono numericamente di più (circa 1.100) ma si tratta quasi sempre di attività indipendenti, senza pubblicità nazionale, senza una regia comune, senza un’identità condivisa. Non fanno marca, non fanno stile di vita, non costruiscono un immaginario.

McDonald’s, invece, fa esattamente questo: standardizza il gusto, investe in pubblicità continua e associa il consumo a socialità, inclusione, quotidianità. Ecco perché McDonald’s e le altre catene di fast food non possono essere considerati ristoranti come gli altri, ma attori centrali nel cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani, in particolare delle nuove generazioni.

Nel vuoto lasciato dalle istituzioni, vincono gli spot