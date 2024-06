Il Portogallo fa marcia indietro sul Nutri-Score. A poco più di due mesi dall’adozione ufficiale dell’etichetta a semaforo francese, il nuovo governo portoghese di centro-destra mette in discussione la decisione del precedente esecutivo socialista, perché sarebbe state presa senza consultare le autorità alimentari del Paese.

Lo scorso 5 aprile, infatti, il governo portoghese, con un’ordinanza governativa pubblicata sul Diário da República (la gazzetta ufficiale), aveva adottato il Nutri-Score, l’etichetta fronte-pacco che esprime un giudizio nutrizionale globale degli alimenti con una scala di cinque lettere e cinque colori, dalla A verde scuro alla E rossa. L’allora Segretaria di Stato per la Promozione della Salute, Margarida Fernandes Tavares, aveva dichiarato che il sistema “in particolare dopo la prima revisione dell’algoritmo, nel 2023, presenta un’adeguata robustezza scientifica”.

La posizione del nuovo governo sul Nutri-Score

L’opinione, però, non è condivisa dal nuovo esecutivo. Come riferisce Euractiv, il nuovo Ministro dell’Agricoltura e della Pesca José Manuel Fernandes ha pubblicato un nuovo decreto che esprime “riserve” sul Nutri-Score e precisa che l’etichettatura degli alimenti ricade sotto la responsabilità della Divisione Generale di Alimentazione e Veterinaria (DGAV), che il governo precedente non avrebbe consultato. Il Ministero afferma che la DGAV “ha espresso delle riserve” sull’etichetta “che porta a delle classificazioni confuse senza tener conto del modello dei prodotti alimentari portoghesi.”

“Per sostenere una tale accusa contro il Nutri-Score dovrebbero esistere lavori scientifici che validino queste genere di affermazione, non è questo il caso. – Ha commentato così Serge Hercberg, professore di Nutrizione all’Università di Parigi 13 e ideatore dell’etichetta. – La posizione del Ministero dell’Agricoltura portoghese non è sostenuta da dati scientifici oggettivi che giustifichino il ritiro del Nutri-Score, mentre la scienza dimostra che è ben compreso dai consumatori e impatta positivamente la loro salute. E dire che non tiene conto del modello dei prodotti alimentari portoghesi è totalmente assurdo. Al contrario, il Nutri-Score è totalmente coerente con il modello della dieta mediterranea!”

