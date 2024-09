Gli alimenti contraddistinti da un basso punteggio Nutri-Score, e quindi da una D o da una E, e un colore dall’arancio al rosso, sono anche quelli che, se consumati regolarmente, sono più strettamente associati a un aumento del rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare (soprattutto un infarto o un ictus). Lo dimostra uno studio appena pubblicato su Lancet Regional Health, che conferma indirettamente l’utilità del metodo di classificazione, proprio nei giorni in cui il colosso Danone annuncia che non lo applicherà più.

Lo studio europeo

Lo studio sul legame tra Nutri-Score e patologie cardiovascolari è stato condotto da ricercatori di alcuni dei più importanti centri di ricerca francesi, riuniti nel Gruppo di Ricerca di Epidemiologia Nutrizionale (CRESS-EREN) insieme a quelli dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione (WHO-IARC), e non è un caso: la Francia è il primo Paese ad aver introdotto il Nutri-Score, nel 2017, seguito da Spagna, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Germania, Paesi Bassi e di recente Portogallo (che però ha fatto marcia indietro dopo un cambio di governo). I ricercatori hanno lavorato sui dati del grande studio su alimentazione e tumori chiamato EPIC, che per 12 anni ha raccolto i dati di oltre 345mila persone di sette Paesi.

Durante il periodo di osservazione, circa 6.500 partecipanti hanno avuto un infarto, e pochi di meno (6.200) un ictus. Verificando le abitudini alimentari, gli autori hanno dimostrato l’esistenza di una relazione (non necessariamente di causa-effetto) tra l’abitudine a consumare alimenti con un basso Nutri-Score e l’aumento del rischio, rispettivamente del 3 e 4% I risultati, peraltro, ne confermano altri ottenuti in Francia, con aumenti anche superiori. Si rafforza quindi l’utilità di strumenti come questo, che facciano immediatamente capire a chi sta acquistando un prodotto quale sia il suo profilo nutrizionale.

Fin dalla sua introduzione, il Nutri-Score è stato oggetto di studi e valutazioni, che sono ormai più di 140, così come di critiche per alcuni limiti del sistema. Nel 2024 ne è stata proposta una nuova versione che, però, non ha messo tutti d’accordo.

Danone abbandona il Nutri-Score

Tra gli scontenti c’è Danone, che ha annunciato l’intenzione di non utilizzare più l’etichetta a semaforo, nonostante fosse stata tra i primi ad aderire volontariamente alla versione precedente.

Il motivo è chiaro. Nella nuova versione, il latte e le bevande a base di latte, così come quelle vegetali, cambiano categoria, passando da quella degli alimenti generici(*) a quella delle bevande, sottoposta a criteri di valutazione uguali a quelli che, per esempio, si applicano alle bibite dolci gassate.

In questo modo, il latte scremato e quello parzialmente scremato passano dalla A alla B, e quello intero dalla B alla C, e lo stesso accade alla maggior parte delle bevande vegetali. Inoltre, i prodotti a base di latte come gli yogurt da bere possono finire anche in D ed E, sulla base del contenuto in zuccheri e di edulcoranti.

La nuova classificazione tiene conto del fatto che in diversi studi e documenti quali linee guida e criteri per applicare tasse specifiche, questo genere di prodotti, così come i latti addizionati per esempio di cacao zuccherato, sono considerati alimenti ultra processati. Molti degli yogurt da bere contengono tra 10 e 13 grammi di zucchero ogni 100 ml di prodotto, cioè concentrazioni non molto diverse da quelle dei soft drink. In precedenza erano classificati con A o B, ma secondo diversi esperti non era un’attribuzione corretta. Inoltre, gli yogurt classici e quelli da bere non hanno affatto lo stesso valore nutrizionale. In particolare questi ultimi, peggiori da questo punto di vista, sono spesso pensati e rivolti a un pubblico giovane che, però, deve ridurre la quantità di zuccheri assunti, e non trovarne di nuovi in alimenti insospettabili come questi.

Le motivazioni di Danone

A queste motivazioni si oppone Danone che, come riferisce FoodNavigator, sostiene che il cambiamento genererà confusione nei consumatori, che troveranno vicini, nei reparti frigo, yogurt classici classificati come prima, e yogurt da bere retrocessi. Sarebbero inoltre ignorate le qualità nutrizionali del latte, riconosciute nella versione precedente, a causa di un’errata considerazione. Il latte e i derivati non sono consumati per eliminare la sete come bevande, ma come alimenti. E questo, secondo Danone, cambia tutto. Omologare il latte a bibite che spesso non hanno alcun valore nutrizionale è sbagliato, sottolinea l’azienda. Se questo criterio fosse esteso a tutti gli alimenti, aggiunge, anche le minestre dovrebbero essere considerate ‘bevande’.

D’altro canto, l’aggiornamento del Nutri-Score è stato fatto nel tentativo di spingere le aziende a modificare le ricette e a non produrre più alimenti così zuccherati. Se lo facessero spontaneamente, cercando di contribuire a contrastare l’obesità, non ci sarebbe bisogno di forzature.

Nota:

Oltre agli alimenti generici e alle bevande, esistono anche le categorie specifiche per la carne rossa, i formaggi e i grassi alimentari.

