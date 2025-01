Tra il 2015 e il 2022, nel Regno Unito, Novo Nordisk, l’azienda danese che produce l’Ozempic e il Wegovy e altri farmaci antidiabetici e antiobesità, e che con i suoi introiti ha costretto il governo danese a modificare le stime del Prodotto Interno Lordo nazionale, ha continuato a mettere in atto pratiche commerciali a dir poco discutibili, finanziando decine di associazioni di tutti i tipi senza denunciarlo pubblicamente. E poiché si tratta di un’azienda così importante – la prima, per fatturato, di tutta l’Unione Europea – il danno in termini di fiducia ricade su tutta l’industria farmaceutica e sulla sanità in generale, non solo nel Regno Unito. Per questo è urgente che il sistema dei finanziamenti sia rivisto.

A denunciare (di nuovo) il comportamento non etico del colosso danese è un rapporto di 79 pagine realizzato dai ricercatori delle Università di Bath (Gran Bretagna) e Lund (Svezia) per la Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA), l’ente che controlla questi aspetti.

Come ha ricordato il Guardian, nel 2023 l’azienda aveva ammesso presso lo stesso PMCPA non meno di 500 transazioni economiche non denunciate, effettuate verso più di 150 organizzazioni tra il 2020 e il 2022, per un totale di 7,8 milioni di sterline erogate (9,2 milioni di euro) ma, evidentemente, non aveva detto tutta la verità. E ha continuato a non farlo, nonostante la sospensione per due anni dall’Association of the British Pharmaceutical Industry, la Farmindustria inglese decisa allora.

Denaro a pioggia

Nel rapporto attuale sono infatti riportate le prove di altre operazioni di sostegno finanziario a una trentina di organizzazioni di professionisti sanitarie e associazioni di pazienti, non presenti nel primo del PMCPA, per un totale di ulteriori 635.000 sterline stanziate in due anni (circa 754.000 euro). Tra gli interventi scoperti vi sono la donazione di 183.000 sterline (217.000 euro) ad associazioni che insegnano a perdere peso in partnership con varie catene di farmacie come Lloyds e Boot’s, il finanziamento di webinar per medici, il sostegno a vari enti no profit, oltre all’erogazione di più di 338.000 sterline (400.000 euro) a un’associazione per la lotta globale all’obesità.

Il tutto, guarda caso, mentre partiva il lancio dei nuovi antiobesità sul mercato britannico. Ed è arrivato dopo altre denunce simili e complementari, tra le quali quella dell’Observer che aveva portato alla luce il finanziamento ad alcuni esperti, finalizzato specificamente a ottenere una buona pubblicistica sui media, e quelle dello stesso Guardian sulle erogazioni alle farmacie e ad alcuni servizi sanitari pubblici antiobesità.

Tuttavia, proprio dal momento che le inchieste interne del PMCPA sono tuttora in corso, per il momento non sono state emanate ulteriori sanzioni, in attesa di un pronunciamento che comprenda tutti i dati raccolti finora.

I commenti

La pubblicazione del nuovo rapporto ha suscitato molti commenti negativi, per la spregiudicatezza mostrata da un’azienda i cui guadagni sono impressionanti, ma che, evidentemente, cerca ulteriori margini di profitto, non disdegnando, a tale scopo, di esercitare pressioni economiche su tutti coloro che si occupano di obesità.

Nello specifico, poi, la vicenda mette in discussione questo genere di pratiche, già viste molte altre volte, che sembrano resistere a ogni tentativo di trasparenza. Nel Regno Unito non c’è un obbligo legale di denunciare i finanziamenti, ma (quasi tutte) le aziende firmano volontariamente un impegno a farlo tramite un protocollo chiamato Disclosure UK, le cui violazioni sono analizzate dal PMCPA. Quest’ultima può imporre pubbliche censure e sanzioni, può chiedere che siano pubblicati i dati corretti e deferisce comunque tutto alla Farmindustria locale, che può decretare la sospensione o l’espulsione di un membro per comportamenti non etici come, appunto, già avvenuto a Novo Nordisk.

In tutta evidenza, però, questo sistema, basato sulla buona volontà, non funziona, ed è urgente correggerlo. Secondo Piotr Ozieranski, uno degli autori del rapporto, dell’Università di Bath, è indispensabile creare un database accessibile al pubblico, in cui le aziende siano obbligate per legge a inserire ogni finanziamento, e prevedere sanzioni serie per le violazioni.

Ombre su Novo Nordisk

Infine, c’è un risvolto non secondario, che riguarda specificamente questi farmaci. Le pratiche denunciate gettano infatti più di un’ombra sui continui successi decantati per queste molecole, che stanno rivoluzionando la farmacologia. Visto quanto emerso (e qualcosa di molto simile era stati denunciato anche per il mercato statunitense), la domanda è: fino a che punto ci si può fidare di un’azienda del genere? L’efficacia di una terapia deve essere valutata con obiettività, in base ai dati scientifici, e non alla pubblicità di qualche sostenitore entusiasta, forse diventato tale grazie a un opportuno stimolo economico.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

