La catena low-cost Normal ha segnalato il richiamo da parte del fornitore dei biscotti Milka Choco Jaffa con gelatina di arancia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la mancata evidenziazione della presenza di glutine (farina di frumento) nel prodotto. I biscotti in questione sono venduti in confezioni da 147 grammi. Sono interessati tutti i lotti

I biscotti Milka Choco Jaffa non sono venduti in Italia direttamente da Mondelēz. Si tratta di un prodotto destinato al mercato di alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale e occidentale (Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Romania, Ucraina) ed è importato in Italia da catene specializzate, che lo rivendono con etichettatura adesiva in italiano.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone celiache, intolleranti al glutine o allergiche alle proteine del frumento di non consumare i biscotti Milka Choco Jaffa all’arancia. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei biscotti richiamati non comporta rischi per le persone che non sono celiache, intolleranti al glutine o allergiche al frumento.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 132 richiami e ritiri, per un totale di 339 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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