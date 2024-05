La catena di supermercati Decò ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di mix di frutta secca ed essiccata ‘Più Energia’ e ‘Più Benessere’ a marchio Caputo. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è una “non conformità di natura documentale”. I prodotti in questione sono i seguenti:

Caputo Più Benessere, in sacchetti da 100 grammi, appartenenti ai lotti numero 24U340A con termine minimo di conservazione (TMC) 12/2024, e 24V030A con TMC 01/2025;

Caputo Più Energia, in sacchetti da 100 grammi, appartenenti ai lotti numero 24V081A con TMC 03/2025, e 24V015A con TMC 01/2025.

L’azienda Vincenzo Caputo Srl ha prodotto i due mix di frutta secca ed essiccata richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Circumvallazione 41, a Somma Vesuviana, nella città metropolitana di Napoli.

In via puramente cautelativa, si raccomanda di non consumare i mix di frutta secca ed essiccata con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

