La dieta dei pasti pronti a casa conta 50 mila clienti, ma non fornisce dati sulla perdita di peso, sugli abbandoni e sul mantenimento. E i testimonial francesi diventano italiani

Quest’estate molte reti TV hanno proposto in modo massiccio gli spot di Mi Piace Così. Il programma dimagrante, arrivato in Italia nel 2020 dalla Francia dove si chiama Comme J’Aime, ha investito molto sulla pubblicità e negli anni ha utilizzato come testimonial volti conosciuti come: Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini, Iva Zanicchi e, più recentemente, la presentatrice Mariolina Cannuli.

Quanto costa Mi Piace Così

Il messaggio è semplice e accattivante: niente spesa, niente cucina e niente calorie da calcolare. A casa arriva un pacco con colazione, pranzo, spuntino e cena già porzionati, affiancati dall’assistenza di un dietista o nutrizionista. Il prezzo ripetuto negli spot è “a partire da 3,92 euro a pasto”. Considerando quattro pasti al giorno per 28 giorni si arriva a circa 439 euro ogni quattro settimane. Il sito precisa che bisogna aggiungere frutta fresca e latticini, che non sono compresi nella confezione. Anche le verdure possono essere utilizzate per completare alcuni pasti e vanno quindi acquistate separatamente.

La cifra di 3,92 euro, però, è quella per chi sceglie il programma di dieci mesi. Per un solo mese il costo del programma Equilibrio sale a 609 euro, mentre per due mesi è 589. Questo particolare è importate perché, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, la durata media dell’adesione è di due-tre mesi. quindi la stragrande maggioranza dei clienti spende tra 589 € e 609 € al mese (ossia circa 5,25-5,43 € a pasto), e non i 3,92 sponsorizzati in TV.

Testimonial francesi “italianizzati”

La comunicazione continua a puntare soprattutto sui chili persi e sulle fotografie del “prima e dopo”. C’è però un particolare che difficilmente può cogliere chi guarda gli spot o consulta il sito. Numerosi testimonial presentati con nomi italiani sono gli stessi clienti già utilizzati in Francia dal sito della casa madre Comme J’Aime. Angéline diventa Angelina mantenendo i suoi -24 kg in nove mesi, Angélique diventa Angelica (-7 kg in un mese e mezzo), Corinne diventa Corinna (-10 kg in cinque mesi), Sandrine diventa Sandra (-21 kg in 12 mesi), Clément diventa Clemente (-24 kg in sette mesi), Laurent diventa Lorenzo (-15 kg in quattro mesi), Erika diventa Erica (-15 kg in tre mesi) e Louise diventa Luisa, sempre con -44 kg in nove mesi.

L’azienda non lo nega. Alla nostra domanda specifica la società ha risposto che i nomi sono adattati per la localizzazione dei contenuti. Resta da chiedersi perché non viene detto che si tratta di clienti francesi. Secondo l’azienda, indicare la nazionalità non sarebbe clinicamente rilevante. Chi guarda uno spot o consulta il sito italiano può però ragionevolmente pensare che le persone presentate siano clienti del nostro Paese.

Le nostre domande a Mi Piace Così

Il Fatto Alimentare aveva già scritto di Mi Piace Così nel febbraio 2025, e in redazione avevamo provato per una settimana i piatti e allora ci eravamo chiesti i risultati del programma. A distanza di un anno e mezzo, dopo 50 mila persone che hanno seguito il programma, ci siamo domandati quali sono i risultati? Quanti chili si perdono realmente in media? Quante persone interrompono il programma dopo poche settimane o pochi mesi? Quanti mantengono il peso raggiunto a distanza di uno o due anni?

Abbiamo posto queste domande all’azienda, ma le risposte sono state poco precise.

La pubblicità continua a indicare fra i “risultati provati” una perdita media superiore a 6 kg in un mese e a 12 kg in quattro mesi. La fonte è uno studio ILIGO del dicembre 2020 effettuato sui dati di 27.782 clienti. Mi Piace Così spiega che in quel campione non ci sono clienti italiani e che il gruppo era composto da francesi di Comme J’Aime e lo studio risale a prima dell’introduzione del programma nel nostro Paese. Questo naturalmente non vuol dire che una dieta ipocalorica con porzioni prestabilite non faccia perdere peso anche agli italiani. Significa che, dopo cinque anni di attività e oltre 50 mila clienti italiani, il dato numerico per pubblicizzare l’entità media del dimagrimento continua a essere quello ricavato dalla clientela francese.

Due studi italiani, ma mancano ancora i numeri

L’azienda precisa di avere realizzato nel biennio 2025-2026 due studi con il Dipartimento di Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione dell’Università degli Studi di Milano, i cui dati completi sono in fase di pubblicazione su riviste scientifiche. Il primo studio, denominato S1, riguarda la perdita di peso delle persone che seguono attivamente il programma. Secondo Mi Piace Così, la riduzione del BMI è risultata statisticamente significativa e si sarebbe osservata anche una tendenza positiva di alcuni parametri ematici. Il secondo studio, S2, affronta la questione forse più importante: il mantenimento del peso dopo la dieta. Secondo l’azienda, i partecipanti hanno conservato quasi interamente il peso perso anche al follow-up effettuato mediamente 15 mesi dopo la conclusione del programma.

Sono risultati interessanti, ma c’è un problema. Non sappiamo quante e quali persone sono state coinvolte e non vengono forniti i dati completi sulla perdita di peso. Alla nostra domanda sulla perdita media di peso, includendo anche chi interrompe anticipatamente il percorso, non è stato fornito un numero.

La durata media è solo 2-3 mesi

C’è un dato particolarmente interessante. Abbiamo chiesto quanti clienti continuino il programma dopo uno, quattro, sei e dodici mesi. Anche in questo caso non abbiamo ricevuto percentuali. L’azienda ha precisato che la durata media dell’adesione è compresa tra due e tre mesi.

I casi record: 44, 50 e 57 chili

Sovente gli spot mostrano le storie di maggiore successo. Sul sito si trovano persone che dichiarano di avere perso 44 kg in nove mesi, 50 kg in dieci mesi o addirittura 57 kg in undici mesi. Abbiamo chiesto quanti clienti italiani abbiano perso più di 10, 20, 40 o 50 kg e quanti abbiano ottenuto risultati paragonabili a quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria. Anche qui manca una risposta numerica.

Dopo il nostro articolo del febbraio 2025, l’azienda ha chiesto il diritto di replica perché non condivideva l’affermazione secondo cui il sistema dei pasti pronti non educava a mangiare in modo autonomo. Secondo l’azienda, al contrario, l’educazione alimentare rappresenta una parte fondamentale del metodo: riduzione delle porzioni e del sale, nuovi abbinamenti, colloqui con i nutrizionisti e una fase finale di stabilizzazione in cui si alternano pasti pronti e pasti preparati dal cliente. Mi Piace Così aveva inoltre precisato che i clienti vengono accompagnati per tre anni dalla conclusione del programma, monitorando un’eventuale ripresa del peso. A distanza di un anno abbiamo chiesto la percentuale di persone che mantiene il peso raggiunto con la dieta dopo uno e due anni, senza però ricevere risposte precise.

Dopo 50 mila clienti servono i numeri

Mi Piace Così propone una formula comoda: le porzioni sono stabilite, i piatti arrivano a casa e non bisogna decidere ogni giorno cosa preparare. Per molte persone questa organizzazione può essere un aiuto concreto per rispettare una dieta ipocalorica. Dopo oltre 50 mila clienti italiani, cinque anni di attività e campagne pubblicitarie che mostrano persone dimagrite di 15, 20, 40 o 50 chili, sarebbe logico disporre di numeri altrettanto precisi sull’insieme della clientela italiana.

A fronte di oltre 50 mila clienti raggiunti nei suoi primi cinque anni di attività in Italia e di un fatturato d’esercizio che nel 2025 ha sfiorato i 29 milioni di euro ci si aspetterebbe una base dati numerica altrettanto solida e trasparente sui risultati reali della clientela nel nostro Paese. Per ora queste risposte non ci sono.

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