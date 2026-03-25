Tra storia omerica e tradizioni del Cesenate: una guida multidisciplinare alla cultura della tavola in Romagna.

Il volume “Racconti e leggende intorno al cibo” (Editore Il Ponte Vecchio, 2025), curato da Francesco Donati e Carlo Pirazzoli, si presenta come un’opera corale utile punto di partenza per un pubblico ampio. Attraverso il contributo di dieci esperti — tra docenti universitari, ricercatori e intellettuali — il libro traccia un itinerario che lega la cultura della tavola romagnola alla storia antropologica e scientifica dell’alimentazione.

Un viaggio in Romagna

L’opera non si limita a una semplice raccolta di ricette, ma esplora le origini profonde dei nostri saperi agricoli. Tra i contributi di rilievo. Francesco Donati, docente universitario di Economia e Politica Agraria, analizza il rapporto tra natura e agricoltura nell’Odissea, evidenziando come Omero descrivesse minuziosamente la preparazione dei cibi e l’organizzazione sociale del lavoro, dai banchetti regali alla capanna del porcaro Eumeo.

Remigio Rossi, Ordinario di Ecologia all’Università di Ferrara, approfondisce il legame simbiotico tra le comunità e le risorse locali attraverso lo studio dell’anguilla delle Valli di Comacchio, inserendo la storia locale nel più ampio contesto delle migrazioni e delle diete euroasiatiche.

Giovanni Ballarini, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Parma, si dedica a sfatare dieci “miti” culinari — dalle perle di Cleopatra fino alla genesi della pasta alla carbonara.

Nel capitolo “Caterina va in città: tipologie di cucina nel Cesenate”, Liliana Babbi Cappelletti, esperta di tecniche artigianali tessili e tradizioni culinarie, propone un’analisi della gastronomia romagnola attraverso una doppia lente: sociale e geografica. L’autrice, distingue con precisione tra cucina contadina, borghese e “di palazzo”, evidenziando al contempo come la varietà del territorio — dal mare alla montagna, passando per la collina e la pianura — influenzi i prodotti e le abitudini alimentari.

Sapori locali e documentazione

Il volume dedica ampio spazio alle eccellenze del Cesenate e della Romagna, analizzando piatti iconici come passatelli, cappelletti, ingannapreti e garganelli, senza trascurare il valore del tartufo e il significato simbolico del pane nel rapporto tra arte e fede.

Nonostante gli autori non siano storici dell’alimentazione, il testo può essere utile in chiave divulgativa e celare gradite sorprese. Infatti il volume è capace di offrire stimoli che il lettore potrà poi scegliere di approfondire su testi più specialistici. In definitiva, la sua validità dipende molto da ciò che vi si cerca: una panoramica curiosa e trasversale tra miti e sapori del territorio.

Testi di: Elio Pezzi, Passatelli, Francesco Donati, Remigio Rossi, Federica Donati Michelacci, Liliana Babbi Cappelletti, Giovanni Foschini, Bruno Marangoni, Carlo Pirazzoli, Giovanni Ballarini, Annalisa Vespignani, Bruno Marangoni.

Donati Francesco e Pirazzoli Carlo (a cura di), Racconti e leggende intorno al cibo. Un viaggio tra sapori, miti e memorie con la guida di dieci esperti di rango nella cultura della tavola in Romagna, 232 pagine, Cesena, Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2025.

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