Alimentazione, storia e società: riparte il ciclo di incontri “A tavola con noi”: dell’Università di Bologna (e apre le iscrizioni al Master 2026/27).

Il Centro di Storia e Cultura dell’Alimentazione (CeSCA) dell’Università di Bologna torna protagonista con il suo quarto ciclo di seminari “A tavola con noi”. Questa iniziativa si conferma non solo un momento di alta riflessione accademica, ma un autentico spazio di ritrovo, fisico e virtuale, capace di far dialogare vecchie e nuove generazioni attorno a temi cruciali della nostra società.

Attraverso un approccio multidisciplinare, i seminari esplorano il cibo come lente per interpretare la storia, la cultura e le dinamiche sociali contemporanee. L’edizione di quest’anno propone un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dalla presentazione di volumi recenti – come “Porta Palazzo. Una storia orale e sensoriale” di Gabriele Proglio e “Rural Affective Economies” di Michele Filippo Fontefrancesco – all’analisi di temi complessi come il foodscape e l’immaginario del cibo in contesti di povertà.

Gli incontri si tengono presso la sede di S. Giovanni in Monte, con la possibilità di partecipare anche da remoto tramite il collegamento Teams dedicato.

Il programma

8 maggio 2026, ore 14.30 (Aula Gambi): Presentazione del volume Porta Palazzo. Una storia orale e sensoriale di Gabriele Proglio. Interverranno l’Autore, Paolo Capuzzo e Chiara Scardozzi.

22 maggio 2026, ore 15.00 (Aula Capitani): Veronica Allegretti approfondirà il tema Cibo ai margini: foodscape, sopravvivenza quotidiana e immaginari del cibo in povertà, con il coordinamento di Roberta Sassatelli.

5 giugno 2026, ore 15.00 (Aula Grande): Presentazione del volume Rural Affective Economies. An Ethnographic Approach to Local Development in Rural Italy di Michele Filippo Fontefrancesco, discussant Luca Jourdan.

Il Master in “Storia e cultura dell’alimentazione”

Per chi desidera trasformare questa passione in un percorso professionale, l’Università di Bologna ha già aperto le iscrizioni per la nuova edizione del Master di I livello in “Storia e cultura dell’alimentazione” per l’anno accademico 2026/2027. Fin dalla sua nascita, il Master si è distinto per una spiccata vocazione internazionale, costruita attraverso vivaci sinergie con atenei in Francia, Spagna e Belgio. Ancora oggi, la ricca rete di collaborazioni che intreccia studiosi ed ex allievi, ne conferma il prestigio. Sotto la direzione di Antonella Campanini, il percorso si conferma un’eccellenza unica nel panorama accademico, consolidando Bologna come palcoscenico ideale per studiare il cibo come chiave di lettura fondamentale dell’identità e della storia dell’umanità. Il bando è attualmente disponibile e consultabile sul sito ufficiale dell’Ateneo.

Per tutti i dettagli relativi al piano didattico, ai requisiti di ammissione e per scaricare il bando di concorso, è possibile visitare le pagine dedicate:

Portale ufficiale Università di Bologna: Master in Storia e cultura dell’alimentazione, Scheda informativa e bando

“A tavola con noi” e il Master in Storia e cultura dell’alimentazione si confermano così tasselli fondamentali di un progetto che mette al centro il sapere, la condivisione e una riflessione profonda su ciò che, da sempre, definisce la nostra identità: il cibo.

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