Aperte le candidature al programma EIT Food per sostenere 10 imprenditrici in Italia: sei mesi di mentoring e formazione nel settore agroalimentare. Domande entro 11 maggio.

C’è tempo fino all 11 maggio per candidarsi a “EWA Grow 2026- Grow Programme” di EIT Food. Un percorso di sei mesi tra mentoring e formazione specialistica per 10 startup italiane. In palio premi fino a 10.000 euro.

EIT Food, l’iniziativa leader in Europa per l’innovazione alimentare, annuncia l’apertura ufficiale delle candidature per l’edizione 2026 di Empowering Women in Agrifood (EWA). Il programma, che mira a colmare il divario di genere nel settore agroalimentare, si focalizza quest’anno sul modulo “Grow”, un percorso di accelerazione dedicato a imprenditrici con idee innovative o startup in fase iniziale.

In Italia, il programma EWA Grow 2026 è implementato dal Future Food Institute, che agisce come partner locale per lo scouting, la formazione e il coordinamento delle attività sul territorio. Le aspiranti imprenditrici hanno tempo fino all 11 maggio 2026 per presentare la propria candidatura a questo link.

Nonostante le donne rappresentino più della metà della popolazione dell’UE, la loro presenza ai vertici del settore primario resta marginale: secondo i dati Eurostat, solo il 28% dei leader delle aziende agricole nell’Unione Europea è donna. EWA nasce per ribaltare questa statistica, fornendo alle donne le competenze e la fiducia necessarie per guidare il cambiamento verso un sistema alimentare più sostenibile e giusto. Dalla sua nascita nel 2020, il programma ha già supportato con successo oltre 450 imprenditrici in 17 Paesi.

Il percorso

Il percorso EWA Grow 2026 Il programma “Grow” in Italia selezionerà 10 partecipanti, si svolgerà tra maggio e novembre 2026, e prevede: mentoring individuale: 1-to-1 con esperti del settore per sei mesi. Formazione su misura: workshop su business model, gestione finanziaria, proprietà intellettuale e leadership. Accesso al network: partecipazione a masterclass e ad eventi di matchmaking con l’ecosistema agrifood tech. Demo Day finale: una competizione in cui i migliori progetti si contenderanno premi del valore di 10.000€ e 5.000€ per supportare lo sviluppo dell’impresa.

Requisiti e modalità di partecipazione La “call” è rivolta a persone che si identificano in donne, residenti in Italia che abbiano un’idea imprenditoriale solida o una società costituita da massimo 3 anni nel settore agrifood con investimenti ricevuti minori di 60.000 euro. I progetti devono essere allineati alle missioni di EIT Food, con particolare attenzione ad aree quali l’agricoltura resiliente, le biotecnologie e la diversificazione delle proteine.

Le candidature devono essere presentate entro la mezzanotte del 26 aprile 2026 gratuitamente sulla piattaforma di EIT Food registrandosi e seguendo le indicazioni di questo link. EIT Food è l’iniziativa leader in Europa per l’innovazione alimentare. Lavora per rendere il sistema alimentare più sostenibile, sano e affidabile. È una delle otto comunità di innovazione istituite dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un’organizzazione indipendente dall’UE creata nel 2008 per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità.

Il consorzio

Il consorzio è composto da più di 100 enti, tra cui industrie chiave, aziende leader in questo settore, startup, centri di ricerca e università provenienti da 16 Stati membri dell’UE. La sede del sud Europa è situata in Spagna (a Madrid e Bilbao) e lavora con partner come: Acesur, AIA, Angulas Aguinaga, AZTI, Caviro, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CSIC, AN Group, Granarolo, Hub Innovazione Trentino, Inalca, International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Mondragon Corporation, PeakBridge, Strauss, Technion, UAM, UNITO, l’Università di Bologna e il Volcani Institute of Agricultural Research.

Il programma viene implementato in Italia grazie al Future Food Institute, un ecosistema composto da più organizzazioni che condividono la stessa visione di migliorare il mondo attraverso il cibo: il fulcro è un’anima filantropica, la Fondazione Future Food Institute, impegnata in formazione, ricerca e advocacy, che viene affiancata da Società Benefit, le quali lavorano per rendere tangibile il cambiamento.

Per più informazioni: call ufficiale,

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