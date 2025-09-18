Una dieta salutare, che contribuisca a prevenire l’insorgenza di malattie croniche legate agli stili di vita e basata sulle più recenti evidenze scientifiche? È quello che si propone di insegnare Medicina culinaria (Zanichelli editore), il libro curato da Michele Rubbini, medico chirurgo e co-fondatore di Cucina Evolution Academy, e Chiara Manzi, nutrizionista e fondatrici di Cucina Evolution Academy.

I social media, le riviste e i programmi televisivi sono pieni di consigli alimentari, talvolta sensati, in altri casi bizzarri, quando non addirittura pericolosi. In questo contesto non aiuta certamente la mole gigantesca di ricerche scientifiche prodotte ogni anno, che però spesso si concentrano più sul rapporto di un singolo nutriente con una determinata patologia, che sull’alimentazione nel suo complesso.

La medicina culinaria

Per questo i due curatori del libro hanno deciso di portare in Europa la medicina culinaria, disciplina ideata nel 2008 dal medico internista e chef John La Puma, con l’obiettivo di coniugare la scienza medica con l’arte culinaria per contribuire a prevenire o a trattare malattie specifiche, in un contesto di sostenibilità sociale e ambientale, abbinando in modo innovativo gli alimenti e seguendo il metodo scientifico.

Il libro, un vero e proprio manuale, oltre a Manzi e Rubbini vede il contributo di 15 autori e autrici e si articola in sei parti:

Nei “pilastri della medicina culinaria” si spiega cos’è questa disciplina e si definisce il suo ruolo in ambito biomedico e, in parte, anche ambientale.

In “Sicurezza alimentare e sostenibilità nutrizionale” prende in considerazione l’intero processo della filiera produttiva, compresi gli aspetti normativi, di etichettatura, di tutela e procedurali.

La parte “Alimentazione e malattie” descrive patologie e condizioni su cui l’alimentazione influisce in maniera rilevante, come le patologie cardiovascolari, il diabete, le allergie, le demenze e alcuni tipi di tumori.

In “Evoluzione culinaria”, sezione curata interamente da Chiara Manzi, si spiega come applicare le conoscenze scientifiche nella preparazione degli alimenti e per riformulare le ricette.

La sezione “Il cibo giusto” propone esempi di menu adatti alle diverse condizioni di salute e necessità.

Infine “Prospettive future” individua tecnologie e tematiche emergenti, come i novel food, le farine da insetti, le proteine alternative, i sostituti vegetali, e la carne coltivata.

Chi acquista il libro in formato cartaceo ha diritto anche all’accesso a risorse digitali complementari e all’ebook del libro.

Medicina culinaria di Michele Rubbini e Chiara Manzi. 2025, Zanichelli. 320 pagine. 44 €.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Cucina Evolution