Riparte il master di II livello “Cibo e società. Politiche e pratiche dei sistemi agro-alimentari”, realizzato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca e Bicocca Academy. Il corso vede, in questa nuova edizione, il supporto del Comune di Milano, Milan Food Policy Pact e il contributo di Fondazione Cariplo.

Il Master, diretto dalla professoressa Laura Prosperi e rivolto sia a neolaureati che a professionisti, ha come obiettivo quello di formare specialisti capaci di ideare e gestire progetti e iniziative all’avanguardia nell’ambito delle politiche alimentari con una finalità professionalizzante. La gestione delle politiche alimentari avrà due canali: ispirazione teorica da un lato, e capacità operative con padronanza degli strumenti della pubblica amministrazione dall’altro.

La formazione ha anche una componente applicativa, nella quale gli strumenti e le conoscenze fornite avranno l’obiettivo di integrare il curriculum di consulenti e funzionari degli enti pubblici e privati chiamati a elaborare soluzioni a problemi ed esperienze contestuali, così come a promuovere nuovi orientamenti nella relazione tra consumatore e filiera.

Durante il Master saranno proposte attività extracurricolari facoltative, quali partecipazione a eventi formativi e visite a realtà e istituzioni rilevanti (50 ore). Nel corso dei laboratori tematici e tecnici verranno trattati i temi del cibo locale e globale, sostenibilità, legalità, differenze, cittadinanza.

Le iscrizioni, da effettuarsi attraverso questo link, sono aperte sino al 31 ottobre 2025. La nuova edizione, con partenza il 28 novembre 2025, avrà la durata di un anno e si concluderà il 24 novembre 2026. Il percorso prevede 352 ore di lezione blended, 200 ore di tirocinio, 60 CFU. Il Master prevede un tetto massimo di 30 partecipanti e ha un costo di 3.500 €. Gli stage si svolgeranno in partenariato con aziende, istituzioni ed enti del terzo settore di rilievo nel campo dell’innovazione alimentare.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock



