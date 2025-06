Sempre più spesso si sente parlare di farmaci della longevità. E almeno in teoria, nel fatto che le farmacie promuovano la longevità non c’è niente di male, anzi. “Tra i compiti del farmacista c’è quello di fare prevenzione, indirizzando i cittadini verso uno stile di vita sano, – conferma Sergio Cattani, farmacista e formatore. – Il fatto è che molte farmacie si vedono proporre iniziative che hanno come unico obiettivo quello di vendere test e integratori”.

Il business della longevità

Ed è proprio quello che sta succedendo: sempre più spesso il termine ‘farmacie per la longevità’ serve a veicolare programmi di dubbia validità scientifica che promuovono test che dovrebbero – non è chiaro in quale modo – monitorare invecchiamento e aspettativa di vita, e costosi integratori che promettono di mantenerci giovani. E questo proprio nel momento in cui i ricercatori più autorevoli, dallo statunitense Eric J. Topol al nostro Silvio Garattini, mettono in dubbio l’efficacia di questi rimedi, sottolineando come le regole per invecchiare in salute siano, sostanzialmente, basate su attività fisica e alimentazione corretta ispirata alla dieta mediterranea.

Proprio Topol, cardiologo e autore di un saggio appena pubblicato dal titolo Super Agers che fa il punto sulle ricerche più recenti sull’invecchiamento, denuncia un vero e proprio ‘circo della longevità’ con un giro di affari impressionante, cliniche dedicate, test mirati e un gran numero di integratori che promettono risultati mirabolanti senza che ci siano conferme scientifiche.

La situazione in Italia

In Italia non siamo a questo punto, ma si moltiplicano le iniziative che mirano a promuovere le farmacie come Longevity Hub. Come nel caso di questa iniziativa promossa dalla Comunità Scientifica dei Farmacisti Preparatori, sostenuta da UNIFARCO e dal Policlinico Gemelli di Roma.

“Bisogna considerare però, – spiega Cattani, – che UNIFARCO non è altro che un’azienda privata che produce o distribuisce integratori test genetici e nutraceutici”. E la stessa Comunità Scientifica dei Farmacisti Preparatori non è, come potrebbe apparire, un’associazione di categoria – a differenza della Società Italiana Farmacisti Preparatori SIFAP che è un’associazione culturale nata nel 1993 – bensì la brand community che ruota intorno a UNIFARCO, la quale per inciso ha appena annunciato di avere chiuso il 2024 con un ricavato in forte crescita.

Abbiamo segnalato la vicenda alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), che ci ha risposto prendendo atto della nostra comunicazione e informandoci che “la Federazione sta effettuando le valutazioni del caso nell’ambito delle sue competenze istituzionali”.

Medicina antiage

Ed è sempre UNIFARCO a promuovere il progetto GEN AGE, che ancora una volta coinvolge la Comunità Scientifica dei Farmacisti Preparatori insieme a Filippo Ongaro, guru della medicina antiage e creatore di un metodo che porta il suo nome: anche in questo caso si propongono consulenze e test genetici da effettuare in farmacia, ma soprattutto integratori a base di principi attivi vegetali e micronutrienti ispirati al Metodo Ongaro, che garantiscono “un supporto mirato a livello cellulare e sistemico”.

E c’è UNIFARCO anche dietro YouGevity: in questo caso si fa esplicitamente riferimento al metodo Ongaro, anche se si punta in particolare sui test. E anche in questo caso i farmacisti sono coinvolti – dopo un percorso di formazione – per indirizzare e seguire chi aderisce al programma.

Ultimo ma non meno importante è il progetto Solongevity che si differenzia almeno apparentemente da altre realtà perché vanta un comitato scientifico autorevole, oltre ad essere tra i promotori del Milan Longevity Summit, un simposio scientifico internazionale che punta sulla divulgazione. Resta il fatto che il sito di Solongevity, come gli altri già menzionati, propone un lungo elenco di integratori acquistabili online e in farmacia, ma anche corsi di formazione per operatori.

Integratori e test per la longevità?

Insomma, sono le aziende a ‘preparare’ i farmacisti a proporre strategie per la longevità basate sui propri prodotti. “C’è da chiedersi quali contenuti possano emergere da consulenze tenute da farmacisti formati da un’azienda che produce i prodotti di cui si parla, – sottolinea Cattani, – mi sembra che si crei un conflitto di interessi inaccettabile, che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con la clientela”. Senza contare che allo stato non esistono test validati che permettono di valutare l’invecchiamento di una persona.

Per quanto riguarda gli integratori, non sono da condannare in toto: “Ma sono utili in circostanze precise, – prosegue il farmacista, – quando ci sono delle carenze (pensiamo al ferro, alla vitamina D o alle vitamine del gruppo B) ma in questi casi l’indicazione dovrebbe venire dal medico dopo aver accertato l’effettivo fabbisogno di quel nutriente”. Ci sono poi leggeri disturbi di ansia o del sonno che possono essere gestiti con prodotti, pure appartenenti alla famiglia degli integratori.

“Ma in nessun caso questi prodotti dovrebbero essere assunti indiscriminatamente”, ribadisce Cattani. Nonostante i toni trionfalistici di certi siti, la ‘pillola della longevità’ non esiste. “Nessun integratore alimentare ha dimostrato un miglioramento della salute nelle persone che seguono una dieta sana e non presentano carenze vitaminiche (o minerali) – afferma Topol, – l’unico risultato che otterrete è quello di arricchire la vostra urina”.

