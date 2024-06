Metà dei campioni di pollo prelevati da punti vendita Lidl in giro per l’Europa, compresi quelli italiani, contiene batteri antibiotico-resisteni. Lo rivela l’ultima inchiesta di Essere Animali, sulla presenza di batteri patogeni e resistenti agli antibiotici, condotta in collaborazione con le associazioni Fondazione Albert Schweitzer (Germania), Observatorio de Bienestar Animal (Spagna), Open Cages (Regno Unito) e Otwarte Klatki (Polonia).

Le cinque associazioni hanno acquistato un totale di 142 prodotti a marchio Lidl in 22 discount della catena sparsi tra Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Polonia. Per quanto riguarda l’Italia, Essere Animali ha comprato 24 confezioni di carne fresca di pollo (sei di cosce, quattro di sovracosce, due di fusi e sei di petto) in quattro punti vendita di Roma, Firenze e Milano. Dopo l’acquisto, la carne è stata riposta in borse frigo e trasportata in laboratorio con un mezzo refrigerato, per mantenere la catena del freddo. I test microbiologici si sono concentrati su due punti in particolare: batteri antibiotico-resistenti e batteri associati alle più importanti infezioni di origine alimentare

I batteri antibiotico-resistenti nel pollo Lidl

Il laboratorio incaricato ha analizzato i campioni alla ricerca dell’enzima ESBL (ß-lattamasi a spettro esteso), in grado di conferire multiresistenza ai batteri, cioè resistenza a più antibiotici contemporaneamente. I risultati hanno dimostrato la presenza di batteri resistenti nella metà dei campioni (71 su 142), la maggior parte dei quali (50, il 35% del totale) positivi a ESBL. Per quanto riguarda la carne acquistata da Lidl Italia, il laboratorio ha riscontrato il 46% (11) contaminato da ESBL e il 33% (8) contaminato da batteri multiresistenti a tre delle quattro classi di antibiotici testate. In particolare in tutti i campioni si evidenzia una resistenza del 100% a due classi di antibiotici classificati come critici per la salute umana (cefalosporine di terza generazione e fluorochinoloni).

Il laboratorio, inoltre, ha condotto analisi anche per la presenza di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA). I test hanno trovato il pericoloso batterio nel 23% dei campioni raccolti dalle associazioni (33), fortunatamente nessuno dei quali italiano.

I batteri patogeni

Per quanto riguarda la presenza di batteri patogeni responsabili delle infezioni a trasmissione alimentare: Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter jejuni ed Enterococcus.

Nel caso della Listeria, le analisi hanno rilevato la presenza del batterio in un terzo di tutti i campioni (47 su 142). L’Italia, invece, si posiziona al di sopra del dato europei con il 54% dei campioni contaminati (13 su 24). Quanto a presenza di salmonelle, il nostro Paese riesce a fare ancora peggio: in questo caso il laboratorio ha individuato positività solo nel 9% dei casi a livello europeo, mentre il dato italiano è addirittura al 46% (11 campioni su 24). Il confronto con gli altri Paesi è impietoso: Salmonella spp. non è stata rilevata in nessuno dei campioni provenienti da Germania, Spagna e Regno Unito e, con un’incidenza molto bassa (7%), è stata trovata solo in quelli dalla Polonia

Passando ad Escherichia coli ed enterococchi, le analisi ne hanno confermato la presenza, rispettivamente, nel 57% e nel 48% dei casi a livello europeo. Nei campioni italiani, invece, E. coli è presente nel 75% dei casi (18 su 24), mentre gli enterococchi sono stati individuati nella metà delle confezioni analizzate. L’unico dato positivo italiano è quello del Campylobacter, assente in tutti i campioni, contro il 28% a livello europeo.

Gli allevamenti intensivi e Lidl

Gli allevamenti intensivi sono considerati dagli esperti una delle principali cause dell’insorgenza e della diffusione dell’antibiotico-resistenza tra i batteri. Quelli dei fornitori europei di Lidl non sono da meno, stando ai risultati dell’inchiesta di Essere Animali. L’associazione, infatti, ricorda come indagini precedenti avevano mostrato le condizioni di allevamento dei polli negli impianti che riforniscono la catena, definite “catastrofiche”: migliaia di animali ammassati negli spazi chiusi di un capannone, con lettiere sporche e piene di feci (che causano anche la formazione di dermatiti da contatto chiamate hock burns). In queste condizioni, basta che un animale si ammali perché a tutti quanti siano somministrati antibiotici, favorendo lo sviluppo di batteri resistenti e la loro diffusione a tutti i polli, e poi alle persone attraverso la carne.

La resistenza agli antibiotici

L’antibiotico-resistenza è uno dei più grandi problemi sanitari che l’umanità si trova ad affrontare, tanto che, secondo molti esperti, ci stiamo avviando verso un’era post-antibiotica. In Unione Europea, nel 2020, sono morte oltre 35 mila persone a causa di infezioni resistenti agli antibiotici, di cui quasi un terzo in Italia.

Secondo l’ultimo piano di monitoraggio del Ministero della Salute, rispetto alla media europea, in Italia la presenza di batteri multiresistenti nelle filiere italiane di polli da carne è elevata, con una proporzione più elevata di E. coli produttore di ESBL/AmpC in confronto alla media europea. In particolare, dalle analisi del monitoraggio ministeriale su campioni di carne al dettaglio nel 2020 quasi la metà dell’E. coli (46,8%) ha mostrato multiresistenza agli antibiotici (fino a sette molecole diverse contemporaneamente). La stessa percentuale rilevata dalle analisi di Essere Animali sulla carne a marchio Lidl.

