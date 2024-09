La presenza di corpi estranei negli alimenti è una delle cause più frequenti di richiamo, dopo il rischio microbiologico e gli allergeni. Ed è proprio quello che ci segnala una nostra lettrice, rimasta un po’ spiazzata dalla risposta ricevuta dall’azienda.

La lettera sui Teneroni

Desidero raccontarvi quanto accaduto con l’azienda che produce i Teneroni, e la singolare risposta di GranTerre. L’azienda, infatti, ha informato il controllo qualità ed effettuato le opportune verifiche, che non ha rilevato anomalie in fase di produzione. Tuttavia, pur riconoscendo la presenza del film di rivestimento plastico colorato (utilizzato per separare e proteggere la materia prima) finito all’interno del prodotto, essendo questo idoneo al contatto con gli alimenti, non si scompone più di tanto e scrive: “Il residuo di plastica da lei riscontrato è riconducibile al film protettivo della materia prima, idoneo al contatto alimentare.”

Ma in questo caso, scusate, vorrei capire: idoneo al contatto con gli alimenti non significa che ‘previa cottura’ debba finire nella pancia del consumatore, dato che rimane pur sempre plastica e quindi non edibile, o altrimenti non dovrebbe essere aggiunto alla lista degli ingredienti?

Il Servizio Consumatori prosegue poi assicurandomi che le materie prime vengono controllate visivamente lungo la linea di lavorazione e che il controllo qualità avrà cura di sensibilizzare gli operatori alle buone pratiche per evitare che l’incidente si ripeta.

Francesca

