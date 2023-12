Dopo diverse segnalazioni di olio di palma ‘ricomparso’ tra gli ingredienti di prodotti che lo avevano eliminato (ad esempio in questo articolo trovate l’ultima di queste segnalazioni), arriva un caso diverso, in cui il grasso tropicale c’entra comunque. Un nostro lettore infatti ci scrive per segnalare una dicitura dubbia nella lista degli ingredienti dei cereali Fitness di Nestlé. Al quesito risponde Roberto Pinton, esperto di normativa alimentare.

La lettera: olio di girasole e/o olio di palma?

Buonasera, ho acquistato una confezione di Fitness Dark Chocolate & Banana della Nestlé. Una volta a casa mi sono accorto di una cosa che, a mio avviso, non trovo molto corretta. Nella lista degli ingredienti, c’è scritto testualmente: “contiene olio di girasole e/o olio di palma”. E/o? Quindi? Li contiene entrambi o contiene solo olio di palma? Credo che sia un mio diritto saperlo. Cosa ne pensate?

Flavio

La risposta di Roberto Pinton

L’allegato VIII (Indicazione e designazione degli ingredienti) del regolamento UE n.1169/2011 prevede che ingredienti simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, quando costituiscano meno del 2% del prodotto finito possano essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. L’etichetta è pertanto da ritenersi conforme.

Piuttosto, meno del 2% potenziale di olio di palma a parte, è davvero necessario il consumo di un alimento così addizionato di sali minerali e vitamine?

