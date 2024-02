Un lettore ci scrive per segnalare quella che, a suo parere, potrebbe essere una “indicazione scorretta” sull’etichetta di una crema spalmabile a marchio Lindt. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera

Come appassionato di cioccolato fondente ho acquistato in un supermercato un vasetto di ‘crema spalmabile fondente’ del noto marchio Lindt, salvo poi dopo averlo aperto e assaggiato rimanerne deluso per il gusto. Poi ho letto gli ingredienti, e l’etichetta riporta la “percentuale di cacao 17%”. Ma per definirsi tale, cioè ‘fondente’, non dovrebbe contenere almeno il 45% di cacao?

Renzo

La risposta di Lindt

Ringraziamo molto il lettore per la sua domanda che ci permette di precisare che la nostra crema spalmabile è una crema al cacao e non al cioccolato. Per questo motivo quanto definito nella direttiva Direttiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000 relativa specificamente al cioccolato non si applica a questo prodotto.

Ci teniamo a precisare che il limite citato dall’attento consumatore relativo al 45% di cacao minimo, è in realtà il 43% ed è il valore che indica la percentuale di cacao minima necessaria per attribuire a un prodotto di cioccolato menzioni qualitative quali “extra, fine, finissimo”.

La ricetta della nostra crema spalmabile fondente risponde ai nostri elevati standard qualitativi e organolettici, alle esigenze di mercato e dei nostri esigenti consumatori. Si tratta di una crema avvolgente, dal gusto intenso, in cui il profumo di cacao è protagonista.

