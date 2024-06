Un lettore ci scrive per segnalare un apparente difetto di progettazione di un elettrodomestico da cucina Silvercrest, il famoso marchio della catena di discount Lidl. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena.

La lettera sul frullatore Silvercrest

Scrivo per segnalare un problema riscontrato su un prodotto della Lidl denominato ‘frullatore 3 in 1’ della Silvercrest (vedi foto sotto, ndr). Ho già messo al corrente la Lidl tramite mail e tramite telefono, che però si è limitata a rispondermi che il prodotto è fuori garanzia e quindi non possono aiutarmi. La mia segnalazione fatta alla Lidl, che non era intenzionata a chiedere assistenza in garanzia, e che adesso riporto a voi per aiutarmi, è la seguente:

“Desidero segnalare che dopo aver utilizzato il prodotto in modalità tritatutto, quando si procede a pulire il coperchio-ciotola (lavandolo sotto il rubinetto e messo ad asciugare, così come indicato nelle istruzioni), purtroppo, l’asciugatura non può avvenire completamente del tutto. Di fatti, all’interno del corpo del coperchio-ciotola rimane dell’acqua con rimanenze di cibo formatosi dopo l’utilizzo: ciò ne pregiudica la pulizia, in quanto questo liquido formatosi all’interno del corpo del pezzo (che non può essere assolutamente smontato per poterlo asciugare, in quanto è un pezzo unico) potrebbe essere habitat di batteri/funghi e quant’altro, pregiudicando la salubrità del cibo che verrà successivamente preparato (anche il sapore del cibo risulta alterato)”

Su internet è stato pubblicato un video da parte di una consumatrice che spiega nei dettagli quanto già descritto. Riporto il link del predetto video, con dettagli specifici dal minuto 4.00 in poi:

Inoltre il prodotto, anche se mi è stato risposto da Lidl che è fuori garanzia, viene comunque ancora venduto in una versione molto simile: di fatti è stato presente sul volantino della settimana dal 13 al 19 maggio scorso. Spero che la vostra testata/team riesca ad avere più informazioni che possano tranquillizzare i consumatori.

La risposta di Lidl

Confermiamo di aver ricevuto la segnalazione anche attraverso la nostra Assistenza Clienti, la quale ha dato il seguente riscontro:

“Gentile Signore, a seguito della sua ultima comunicazione, abbiamo valutato nuovamente il caso e La ringraziamo per la segnalazione che come da procedura è stata inviata agli uffici competenti. Riteniamo altresì la pratica risolta essendo il prodotto andato in vendita oltre sette anni fa. Cordiali saluti”

Pertanto, riconfermiamo di aver accolto quanto segnalato e di averlo inoltrato agli uffici di competenza, che valuteranno e gestiranno attentamente il caso tenendo conto dei suggerimenti ricevuti per il futuro.

Il nostro commento

Dato che quella del nostro lettore non è l’unica segnalazione, può trattarsi di un difetto, a causa del quale l’acqua penetra all’interno del blocco coperchio, oppure di un problema dovuto all’uso ripetuto, visto che il nostro lettore ha acquistato l’elettrodomestico ormai sette anni fa. Se invece dovesse trattarsi di un problema di progettazione, ci auguriamo che non si presenti più nelle versioni più recenti del prodotto, ancora in vendita nei discount Lidl.

