In seguito alla nostra proposta di far pagare una tassa ai produttori di chewing gum per contribuire alla pulizia di strade e arredi urbani, una lettrice ci scrive per chiederci di puntare di più l’attenzione sull’origine della ‘gomma base’. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sui chewing gum

Ho letto il vostro articolo sulle gomme da masticare, che però non evidenzia a sufficienza la natura degli ingredienti utilizzati. Poche persone si rendono conto di masticare per qualche ora al giorno derivati del petrolio. Le gomme contengono il 20% circa di polimeri come il 1,3-butadiene (impiegato anche nelle resine, nelle vernici, nelle plastiche e nei carburanti per razzi), il 2- metil-omopolimero (gomma sintetica che rientra nella categoria degli elastomeri), e altri come il maleato, gli esteri con polietilenglicole-mono metiletere. Si tratta di derivati del petrolio, di materie prime utilizzate anche per il diesel, i sacchetti di plastica e la colla.

Perché queste informazioni non compaiono sull’elenco degli ingredienti? Sia chiaro, sono composti che secondo quanto indicato dalla Commissione europea non comportano alcun rischio dal punto di vista della sicurezza alimentare, ma l’indicazione “gomma base” riportata in etichetta mi sembra riduttiva. Considerando che nei prodotti alimentari composti come una merendina al cioccolato, ad esempio, vengono elencati in etichetta tutti gli ingredienti del cioccolato a pezzetti, mentre nelle etichette dei gelati a forma di cono, troviamo l’elenco dei componenti la cialda.

Marzia

La risposta di Roberto Pinton

Per rispondere bisogna precisare che la gomma da masticare è una sorta di caramella gommosa aromatizzata e zuccherata. Originariamente era composta da gomma naturale, ma adesso, nella stragrande maggioranza dei casi, è ottenuta con resine e plastiche derivate dal petrolio. Si tratta di esteri vinilici come acetato di polivinile, oltre a butadiene stirene, copolimero isobutilene-isoprene e poliisobutilene. Poi ci sono plastificanti come esteri di glicerina di resina idrogenata e lanolina. La composizione varia in funzione della capacità di formare bolle.

“Il motivo per cui gli ingredienti della gomma base anche se provengono dal petrolio non vengono citasti sull’etichetta – spiega Roberto Pinton – è che il legislatore li considera coadiuvanti tecnologici e non ingredienti. I coadiuvanti tecnologici sono composti che vengono utilizzati nella fase di produzione ma che non si trovano nel prodotto finale (come ad esempio i solventi utilizzati per raffinare l’olio d’oliva o quelli usati per togliere la caffeina dei chicchi di caffè)”. La gomma da masticare non finisce nello stomaco, l’organismo non la digerisce e non la assimila. Il legislatore non considera la gomma base come un vero ingrediente, ma come un supporto, un coadiuvante tecnologico di cui non è necessario dichiarare la composizione in modo analitico in etichetta. Questa regola è valida per tutti i prodotti commercializzati prima del 15 maggio 1997 che possono limitarsi a riportare la scritta ‘Gomma base’. Per quelli nuovi le norme sono diverse.

Le norme per i nuovi chewing gum

“La Commissione europea – continua Pinton – il 21 dicembre 2011 ha autorizzato una nuova gomma base e ha previsto una descrizione più accurata degli ingredienti sull’etichetta. Il documento precisa che la denominazione della nuova base per gomma da masticare autorizzata da riportare sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è: Gomma base (1,3-butadiene, 2- metil-omopolimero, maleato, esteri con polietilenglicole-mono metiletere)”.

In altre parole il chewing gum (commercializzato prima del 15 maggio 1997) non essendo un ‘cibo nuovo’ può riportare sull’etichetta il nome abituale ‘gomma base’, mentre le gomme registrate dopo devono riportare l’elenco completo dei derivati del petrolio, che oggettivamente risulta poco accattivante da leggere per il consumatore.

