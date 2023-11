Il programma tv Le Iene di Italia 1, ha trasmesso il 17 novembre un servizio sui prodotti alimentari che vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati perché contaminati, o perché contengono troppi pesticidi o per la presenza di corpi estranei come metalli o vetro. Le Iene hanno intervistato i redattori de Il Fatto Alimentare che da 13 anni seguono le allerte. Si tratta di centinaia di prodotti. Il Fatto Alimentare propone ai lettori un servizio gratuito di allerta che avverte ogni volta che scatta un ritiro. Clicca qui per scoprire come iscriversi al servizio via email o via Telegram.

Ricevi le allerte in tempo reale

Il nostro sito da 13 anni segnala a consumatori i prodotti richiamati e ritirati dagli scaffali e gli avvisi di sicurezza relativi ad alimenti e integratori pericolosi presenti sul mercato. Ogni giorno, la redazione scandaglia i portali del ministero della Salute e delle grandi e piccole catene di supermercati alla ricerca di nuove allerte, che poi pubblichiamo sul sito e diffondiamo attraverso i nostri social media. Nel 2022 abbiamo segnalato 332 prodotti richiamati, nei primi 10 mesi del 2023 sono già 367 (qui trovi la lista completa). Ogni volta che Il Fatto Alimentare pubblica un richiamo o un avviso di sicurezza inviamo una email direttamente nelle caselle di posta dei lettori che si iscrivono al servizio. In alternativa è possibile ricevere gli aggiornamenti attraverso il nostro canale Telegram.

© Riproduzione riservata – Foto: Le Iene

