Lo scandalo del latte adulterato dall’azienda TreValli Cooperlat, reso commestibile grazie all’aggiunta fraudolenta di soda caustica e acqua ossigenata, è un problema serio. Per il momento non ci sono stati richiami e non sono in corso campagne di ritiro dai punti vendita, tant’è che il latte è venduto regolarmente nei negozi di Urbino, come abbiamo constatato. Questo accade perché i NAS hanno sequestrato preventivamente il prodotto che si presume adulterato, impedendone così la commercializzazione. Tuttavia non si possono escludere altre iniziative future.

Fermo restando la presunzione di innocenza, la questione è seria perché stiamo parlando del terzo gruppo lattiero caseario italiano con all’attivo 10 marchi, 14 certificazioni di qualità, tre stabilimenti nelle Marche con 500 dipendenti e un fatturato di circa 245 milioni di euro. La questione è seria perché i quantitativi di prodotti adulteranti sequestrati dai NAS di Ancona e dall’Ispettorato repressioni frodi sono notevoli (90 tonnellate di latte, 110 di formaggi adulterati, oltre a 2,5 tonnellate di soda caustica e acqua ossigenata) per un valore di 800 mila euro.

Il sigillo di Altroconsumo sul latte TreValli

Un altro aspetto critico della vicenda è che fino a due giorni fa sul sito dell’azienda capeggiava con un certo rilievo la fotografia del sigillo di qualità come ‘Miglior Acquisto’ attribuito due mesi fa da Altroconsumo al latte TreValli alta digeribilità senza lattosio (confezionato in uno stabilimento diverso da quello sequestrato dai NAS), grazie all’ottimo rapporto fra qualità e prezzo. Il risultato è frutto di un test comparativo realizzato su 11 prodotti della categoria nel gennaio 2024.

In una nota redatta per annunciare l’importante riconoscimento l’azienda precisa che “da oltre sessant’anni produce prodotti buoni, sani e genuini…” e ricorda “che Altroconsumo è la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, da oltre 50 anni è il punto di riferimento per i cittadini e offre strumenti innovativi per scelte sicure e convenienti”.

Le criticità dei ‘sigilli’

La scelta di Altroconsumo di vendere alle aziende che nei test meritano il giudizio di ‘Miglior prodotto’ o ‘Miglior acquisto’ un sigillo di qualità risale al 2015 e presenta inevitabili criticità che avevamo evidenziato. Il sigillo può essere utilizzato negli spot tv ma anche radiofonici, sulle etichette dei prodotti e persino sugli scaffali dei punti vendita “per permettere a tutti i consumatori, un consumo informato e consapevole”.

Era quindi inevitabile che prima o poi sarebbe capitato di vedere il sigillo a fianco di un marchio sospettato di sofisticazioni o adulterazioni alimentari. Il prezzo pagato da Tre Valli per utilizzare il sigillo è stato di 2600 euro per tre mesi. Certo, il sigillo di Altroconsumo è stato assegnato a un latte probabilmente non adulterato, ma resta il fatto di un accostamento infelice fra il marchio di un’azienda fortemente sospettata, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito all’accaduto, salvo l’essersi messa a disposizione degli inquirenti.

Altroconsumo ha pubblicato una nota dove fa alcune precisazioni sul ‘sigillo’ utilizzato dall’azienda. Resta il fatto imbarazzante della presenza di un riconoscimento di ‘garanzia’ da parte di un’associazione di consumatori verso un marchio sotto inchiesta come TreValli. Oggi la vicenda riguarda il sigillo a fianco di un marchio sospetto di adulterazione, ma domani potrebbe capitare a un’azienda indagata per problemi ancora più seri e sarebbe più complicato doversi giustificare.

