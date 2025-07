Dopo la retromarcia del Portogallo, è la volta della Romania. All’inizio di giugno, dopo anni di opposizione feroce, il Paese ha notificato alla Commissione Europea la decisione di adottare il Nutri-Score. La Romania diventa così l’ottavo Paese in Europa ad aver scelto l’etichetta a semaforo francese come modello ufficiale, accanto a Francia (ovviamente), Belgio, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera.

Come riporta Euractiv, in precedenza, la Romania faceva parte del blocco di Paesi –Italia, Cipro, Grecia, Lettonia, Repubblica Ceca e Ungheria – che si opponevano al Nutri-Score, sostenendo che l’etichetta penalizzi gli alimenti tradizionali e non si allinei alle raccomandazioni nutrizionali nazionali.

Ora però la Romania ha ribaltato la sua posizione. La decisione ha fatto seguito a una consultazione pubblica che si è tenuta nel settembre 2024, relativa all’introduzione del Nutri-Score sui prodotti alimentari commercializzati nel Paese. L’adozione dell’etichetta sarà ufficiale 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale romena e i produttori che decideranno di utilizzarlo avranno 24-36 mesi di tempo per aggiornare le confezioni.

Il Nutri-Score, quindi, continua a diffondersi in Europa, nonostante il dietrofront del Portogallo, avvenuto in seguito a un cambio di colore del governo, e alla battaglia italiana che ha bloccato i piani europei di presentare un’etichetta nutrizionale comunitaria. “Ben fatto Romania per aver approvato ufficialmente l’etichetta – ha commentato l’Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) – In assenza dell’etichetta europea promessa, è fantastico vedere gli Stati membri agire in autonomia per migliorare le informazioni nutrizionali per i propri consumatori”.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos