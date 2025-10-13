MENU
Una ciotola di legno piena di riso basmati con una paletta di legno immersa nel riso; tutto intorno chicchi e mucchietti di riso basmati sparsi su taglieri e cucchiai di legno
Recensioni & Eventi

C’è un alimento che miliardi di persone mangiano ogni giorno e che accomuna popolazioni diverse sparse in tutto il mondo. Stiamo parlando del riso, il protagonista di La moneta bianca. Viaggio politico e sociale nei territori del riso (edizioni Il Saggiatore), il nuovo libro di Francesca Grazioli, scienziata presso Bioversity International e autrice di Capitalismo carnivoroE non è un caso che il suo secondo libro sia dedicato al riso: dopo l’allevamento, questo cereale è infatti la seconda voce per quanto riguarda la produzione di metano, a causa della decomposizione che avviene nei campi sommersi, oltre a richiedere un grande dispendio di acqua.

Per capire come il riso si sia trasformato da alimento base dell’alimentazione di più della metà della popolazione mondiale a commodity dal sorprendente impatto ambientale, l’autrice compie un viaggio nella storia di questo cereale, dalle prime coltivazioni in Cina e India, alle risaie del Nord Italia, dal Giappone allo Sri Lanka, da Cuba al Messico, da Nigeria e Senegal a Bangladesh e Thailandia, attraverso i continenti e le molteplici trasformazioni storiche, sociali ed economiche.

La moneta Bianca, Francesca Grazioli, Il Saggiatore, 2025.jpg

Il libro racconta anche l’impatto che la Rivoluzione verde (quel processo di innovazione agricola nel Novecento, ha aumentato la produzione alimentare globale grazie a nuove varietà genetiche, ai fertilizzanti e alla meccanizzazione) ha avuto sulle economie delle aree risicole, e le disuguaglianze prodotte dal mercato globale, sia etniche che di genere. Grazioli dedica infatti molto spazio alle molte donne che sono legate all’economia del riso, come le mondine romanticizzate dal film Riso Amaro, spesso nell’invisibilità: sottopagate e marginalizzate, ma indispensabili per il successo millenario di questa coltura.

La moneta bianca. Viaggio politico e sociale nei territori del riso di Francesca Grazioli. Il Saggiatore, 240 pagine

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Il Saggiatore

Giallone 03.07.2025 dona ora

pulsante donazione libera 2025

5 1 vota
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

0 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x