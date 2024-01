Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore alimentare di un lotto di alghe kombu disidratate a marchio Jin Hai Lin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di una concentrazione di iodio superiore ai limiti di legge. Pur essendo datato 24/01/2024, il Ministero ha pubblica l’avviso solo in data 29/01/2024, ben cinque giorni dopo. Il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 202302 e il termine minimo di conservazione (TMC) 07/08/2024.

L’azienda Fuzhouhailin Food Co. Ltd ha prodotto le alghe kombu richiamate in uno stabilimento in Cina. La ditta che distribuisce in Italia il prodotto è Store Srl di via Maestri del Lavoro 19/21 a Campi di Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le alghe kombu disidratate con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che dovessero essere in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

