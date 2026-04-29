Analisi tra marketing e realtà: cosa sappiamo davvero sull’efficacia dei prodotti anticaduta?

Quando la perdita di capelli è intensa o inizia a preoccupare, la reazione più comune è la ricerca di una soluzione rapida sugli scaffali di farmacie e parafarmacie. Qui, i consumatori si trovano di fronte a un’offerta vastissima di integratori alimentari, lozioni, sieri e shampoo, tutti accomunati da un linguaggio parafarmacologico che promette di rinforzare, nutrire e stimolare la ricrescita. Tuttavia, come evidenziato nell’articolo della rivista InSalute (aprile 2026) di Altroconsumo, è fondamentale distinguere tra la retorica del marketing e le reali prove scientifiche.

Innanzitutto però è importante sottolineare una volta ancora la differenza tra un integratore alimentare e un farmaco. Un integratore serve a integrare la dieta e non può vantare effetti terapeutici; per legge, deve limitarsi a indicazioni relative al mantenimento di funzioni fisiologiche normali. Non può, quindi, sostenere di fermare una caduta patologica né di indurre la ricrescita in presenza di alopecia.

Analogamente, i cosmetici hanno il compito normativo di pulire, proteggere e migliorare l’aspetto delle superfici esterne del corpo. Sebbene possano rendere il capello più idratato, lucente o elastico, non possono intervenire sui complessi meccanismi del ciclo pilifero né arrestare la caduta.

Olio di rosmarino: cosa dice la scienza?

Sebbene la rivista InSalute sottolinei come molti rimedi naturali proposti online manchino di prove solide, la letteratura scientifica offre spunti interessanti sull’olio di rosmarino. Uno studio clinico randomizzato e comparativo ha dimostrato che l’olio di rosmarino è efficace quanto il minoxidil al 2% – un farmaco approvato per il trattamento dell’alopecia che agisce stimolando la crescita dei capelli e migliorando la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto – nel trattamento dell’alopecia androgenetica, con un aumento significativo della conta dei capelli dopo 6 mesi di utilizzo, pur presentando meno effetti collaterali (come il prurito al cuoio capelluto) rispetto al minoxidil.

Ulteriori ricerche più recenti hanno confermato che formulazioni a base di oli di rosmarino (abbinati a lavanda o ricino) possono migliorare significativamente il tasso di crescita, lo spessore e la densità dei capelli, riducendo la caduta rispetto a un placebo. Questi dati suggeriscono che, diversamente dai cosmetici generici, alcune preparazioni a base di rosmarino potrebbero avere un ruolo terapeutico, sebbene sia sempre opportuno consultare uno specialista.

Dubbi sugli integratori

Nonostante le potenzialità di alcuni ingredienti naturali, il settore commerciale degli integratori è caratterizzato da una comunicazione aggressiva basata su “studi clinici” spesso discutibili. Tali studi coinvolgono gruppi ristretti, durano pochi mesi e si basano spesso su autovalutazioni, concentrandosi su cadute stagionali che, quindi, si risolverebbero spontaneamente.

La letteratura scientifica indica che, in assenza di specifiche carenze nutrizionali (come ferro o vitamina B12), l’integrazione difficilmente modifica in modo sostanziale la caduta. Prima di investire in costosi trattamenti dal dubbio ritorno, la strategia più corretta resta quella di rivolgersi a un dermatologo per una diagnosi oggettiva delle cause.

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