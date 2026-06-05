Un documentario-inchiesta che esplora le grandi sfide della produzione alimentare mondiale e invita a riflettere sul rapporto tra cibo, ambiente, giustizia sociale e democrazia.

Come nutrire una popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi di persone senza distruggere ecosistemi, comunità e risorse naturali? È la domanda al centro di How to Feed the Planet – Come nutrire il pianeta, il nuovo documentario del giornalista e regista Francesco De Augustinis, ultimo capitolo del progetto investigativo indipendente One Earth sull’impatto ambientale, sociale ed etico del sistema agroalimentare globale.

Attraverso un’inchiesta internazionale che attraversa il Sud Italia, l’Ucraina, l’Argentina e il bacino del Congo, il film indaga le contraddizioni del sistema alimentare globale, intrecciando agricoltura, geopolitica, modelli alimentari, interessi economici e conflitti, e mostrando come l’accesso alle risorse alimentari sia oggi uno dei terreni su cui si giocano alcune delle più importanti sfide del nostro tempo.

Le conseguenze del sistema agroalimentare

How to Feed the Planet invita a riflettere sul legame tra ciò che mangiamo e fenomeni globali spesso percepiti come distanti: deforestazione, perdita di biodiversità, concentrazione del potere nelle filiere agroalimentari, accaparramento delle terre (il cosiddetto land grabbing) e conflitti internazionali. In 70 minuti, il documentario mostra come le guerre per il controllo delle risorse non riguardino soltanto petrolio e minerali strategici, ma sempre più anche terreni agricoli, acqua e produzione alimentare.

Nel film De Augustinis, già autore di Until the End of the World (ne abbiamo parlato in questo articolo), propone una riflessione urgente sul futuro del cibo e sulla necessità di ripensare i sistemi alimentari in un’epoca segnata dalla crisi climatica e dall’aumento delle disuguaglianze. Una narrazione che parla non solo di agricoltura, ma di democrazia, giustizia sociale e sostenibilità.

Come vedere How to Feed the Planet

How to Feed the Planet è stato presentato in anteprima l’11 aprile a Roma al Festival delle Terre e il 19 aprile a Palermo durante l’Earth Day Med Fest. Il 10 giugno il documentario è in programma una proiezione evento nelle sale di oltre 20 città in tutta Italia, in diretta streaming, con l’autore e alcuni ospiti, tra cui Alessandro Sala, giornalista del Corriere della Sera, e Angelica De Vito, consulente diplomatica per i migranti climatici. Per maggiori informazioni e prenotazioni clicca qui. Di seguito l’elenco delle prossime proiezioni: