I meccanismi di trasmissione delle malattie dagli animali agli esseri umani nell’ottica One Health

Nel panorama della divulgazione scientifica, il progetto video 100’’, realizzato dal Laboratorio comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), si distingue per la capacità di fare chiarezza, in poco più di un minuto, su temi sanitari complessi. Un esempio perfetto è il loro recente focus sulle zoonosi, quelle malattie infettive che possono essere trasmesse dagli animali agli esseri umani e viceversa. Questo fulmineo ma approfondito contenuto multimediale offre lo spunto per analizzare una sfida cruciale per la salute globale, strettamente legata all’approccio integrato One Health.

Le zoonosi non sono causate da un unico colpevole. Come ricorda l’IZSVe, la minaccia è legata a una vasta gamma di agenti biologici: batteri e virus in primis, seguiti da parassiti, funghi e altre entità particolari come protozoi e prioni. Ognuno di questi patogeni ha l’obiettivo di penetrare nei tessuti di un ospite per moltiplicarsi, scatenando la risposta immunitaria o la malattia vera e propria.

Ma come avviene il contagio? La trasmissione segue principalmente quattro percorsi. Il primo è il contatto diretto con l’animale infetto o con i suoi fluidi corporei, come saliva e sangue. C’è poi il contatto indiretto, che avviene quando si tocca il suolo od oggetti precedentemente contaminati dalle secrezioni animali. Un ruolo chiave può essere svolto anche dai vettori – come zecche e zanzare – che spesso trasportano i patogeni meccanicamente o dopo aver permesso la loro replicazione interna. Infine, la via più rilevante per i consumatori: la catena alimentare. Il rischio di trasmissione biologica può infatti concretizzarsi in ogni fase della filiera, dalla produzione nei campi fino alla preparazione domestica dei cibi.

Capire questi meccanismi è il primo passo per difendersi. Guarda di seguito qui il video approfondito dell’IZSVe.

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