Quest’anno nei supermercati, accanto alle zucche di Halloween si trovano i panettoni di Natale. Sì, avete capito bene, mancano ancora le decorazioni e le lucine ma il dolce tipico delle feste natalizie è in vendita dall’inizio di ottobre da Lidl, qualche settimana dopo è apparso anche da Esselunga, Coop, Unes e nelle altre catene di supermercati. A Milano in ottobre in alcune giornate le temperature hanno sfiorato i 25 °C, ma nelle famiglie si mangia il panettone e solo a fine mese anche la zucca. Questa anticipazione delle vendite forse non dispiace alla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che oggi durante una visita fuori programma al mercato Sant’Ambrogio di Firenze ha espresso il desiderio di comprare un panettone per suo marito.

Le aberrazioni del marketing non sono finite perché c’è un altro elemento che lascia perplessi: il prezzo. Il dolce principe delle feste di dicembre esordisce con offerte speciali e sconti del tutto incomprensibili trattandosi di una primizia di stagione. Ecco allora Esselunga sprezzare a 6 euro il panettone classico da un chilo marchiato Maina e a 7 euro quello Bauli, Coop propone il suo Panettone della linea Gli Spesotti a poco più di 5 euro, mentre Lidl scende a 4,8o €/kg.

Panettoni per bambini?

Ma l’aspetto più sconcertante sono i piccoli panettoni da 90-100 g destinati alla merenda dei bambini firmati Bauli, Balocco e Dolci Preziosi. Alcuni hanno anche una sorpresa per attirare l’attenzione dei piccoli (purtroppo l’abitudine di abbinare al cibo per bambini gadget e giocattoli non è ancora stata vietata in Europa). Ma tornando ai prezzi, il panettone Dolci Preziosi è venduto a 22 €/kg, mentre gli altri raggiungono i 33. Una vera follia del marketing. Si tratta di un prezzo quintuplicato rispetto alla confezione di panettoni per adulti. Vero è che i panettoni da 90 g sono in vendita anche in altri supermercati ma costano comunque troppo (da 10 a 16 €/kg).

