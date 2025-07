“Mi dia un cono piccolo alla nocciola per la mia nipotina Beatrice e una coppetta per il suo cane Tobia”. Con una certa incredulità guardo il nonno pagare 5 euro e uscire soddisfatto dalla gelateria del Quartiere Feltre, a Milano, con il cono nella mano sinistra e la coppetta per il cane nella destra. La persona che mi serve avverte il mio stupore e precisa subito che è una novità. Si tratta di un gelato per cani al gusto Fiordilatte senza zucchero, lattosio e pochi grassi che si vende molto bene. Consulto la rete e scopro la presenza a Milano di tre gelaterie artigianali che offrono gelato per cani. Anche su Amazon si trovano preparati a cui aggiungere acqua e congelare, oppure yogurt gelato da tenere in freezer 30 minuti prima di servirlo al proprio cane (vedi foto sotto).

Nessun cane ha mai chiesto un gelato

Chiariamo subito un punto: i cani non conoscono il gelato e nemmeno lo desiderano istintivamente. Non lo sognano. Non lo bramano. Se lo accettano, magari con entusiasmo, è solo perché hanno fame o sono curiosi, oppure perché il gelato è fresco o profuma di qualcosa che amano. Ma non hanno alcun bisogno di leccare una coppetta d’estate, né per rinfrescarsi né per nutrirsi. I cani si dissetano con l’acqua, si rinfrescano sdraiandosi all’ombra o su un pavimento fresco. Il gelato, anche se pensato apposta per loro (senza lattosio, zuccheri), è un prodotto inutile, privo di una reale funzione. È un premio superfluo. Un capriccio travestito da coccola.

Il gelato è per i padroni, non per i cani

Esiste perché ai padroni piace l’idea. L’idea di sedersi in gelateria con il proprio cane e ordinare “due coppette, una per me e una per lui”. L’idea di postare su Instagram il cucciolo che lecca il cono. L’idea di includere anche l’animale in un rito umano, antropomorfizzandolo ancora un po’. Non a caso, il mercato dei prodotti pet friendly esplode proprio in questo settore: quello delle emozioni da vendere ai padroni. Il gelato per cani non è un alimento, è un’esperienza. E come tutte le esperienze inutili ma fotogeniche, vende benissimo.

La verità? Piace a noi, non a loro

Il gelato per cani è l’ennesimo esempio di come l’industria del pet food e pet care sfrutti il bisogno umano di sentirsi ‘bravi padroni’. Di premiare, coccolare, condividere. È lo stesso principio che ha fatto nascere biscotti vegani per cani, snack a forma di hamburger, birra analcolica per Golden Retriever e pasticcini da pasticceria canina. Il problema non è il gelato in sé, ma credere che renda felice il cane. Il nostro amico a quattro zampe è più felice con una corsa al parco, un gioco, una carezza. Il resto è marketing.

