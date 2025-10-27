Il primo studio italiano sul benessere delle galline ovaiole rivela una situazione disastrosa. Quasi tutti gli animali presentano: fratture, ustioni, piaghe… I volatili arrivano a fine vita doloranti e provati per le lesioni allo sterno, le dermatiti alle zampe e le vesciche sul corpo. Il pessimo livello di benessere emerge dallo studio pubblicato sull’autorevole rivista Poultry Science, ed è firmato dal DAFNAE, il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente dell’Università di Padova e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Tutti gli addetti ai lavori conoscono la situazione ma nessuno ne vuole parlare. Le aziende leader del settore non hanno risposto ai nostri quesiti, proprio come è avvenuto per le inchieste sui polli broiler.

Nonostante ogni anno in Italia siano macellate 17,4 milioni di galline su 40 milioni, non esistono studi sul benessere animale. Dai dati raccolti emerge in modo evidente che i diversi sistemi di allevamento – dalle gabbie arricchite ai sistemi a terra (in capannoni chiusi disposti su uno o più livelli e in alcuni casi dotati di uscite all’aperto) – non garantiscono una vita dignitosa agli animali. Per correttezza va detto che lo studio non ha preso in considerazioni allevamenti biologici (*).

Le lesioni alle zampe (ustioni e dermatiti) interessano il 46,3% degli animali, le deviazioni dello sterno il 77,1%, le fratture dello sterno il 17%, la presenza di uno sterno prominente il 71,2%, le vesciche al petto l’8,4%. Sono elementi che indicano una situazione di costante dolore, stress e disagio acuto che compromette gravemente la qualità di vita, oltre all’oggettiva difficoltà di movimento per ustioni e vesciche alle zampe.

Le fratture

Le lesioni riscontrate sulle carcasse degli animali a fine carriera non sono il frutto di infortuni casuali, ma indicano sofferenza cronica legata alle strutture dei capannoni. In pratica quasi tutte le galline mostrano almeno un segno critico, espressione di un benessere gravemente compromesso. Quando una gallina vive per due anni in spazi stretti come le gabbie arricchite, oppure in allevamenti a terra con trespoli duri o mal posizionati, con strutture vecchie e poco ergonomiche, dove è difficile muoversi e saltare tra i vari livelli, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Se poi le ossa sono indebolite dal consumo di calcio dovuto alla deposizione continua, basta poco perché lo sterno a contatto con le strutture metalliche subisca una deviazione o che si formi una prominenza callosa o una piaga.

Le ustioni

Le lesioni ai cuscinetti plantari delle zampe riguardano quasi la metà delle galline. Queste lesioni, che vanno da infiammazioni a veri e propri gonfiori e ustioni, sono collegate alla presenza di lettiere umide e sporche che non vengono rinnovate e a pavimenti inadatti che provocano un notevole stato di malessere e dolore. Nei capannoni moderni la pollina viene portata via da un nastro trasportatore come quello delle uova, ma negli allevamenti datati la lettiera si cambia manualmente una volta l’anno e questo provoca situazioni critiche con sviluppo di ammoniaca che disturba le galline. Poi ci sono le vesciche nella parte inferiore del petto che si possono paragonare alle piaghe da decubito dovute allo sfregamento o alla pressione su superfici dure e interessano l’8,4% dei capi.

Il problema è la gestione

Lo studio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell’Università di Padova non lascia spazio a interpretazioni. I sistemi di allevamento intensivi, anche quelli definiti “alternativi” alle gabbie convenzionali, presentano gravi e diffuse criticità che causano un’enorme sofferenza fisica agli animali. Le lesioni dello sterno e quelle alle zampe sono un indicatore inequivocabile di come le galline siano costrette a vivere in ambienti che, a causa della densità, delle strutture poco ergonomiche o della cattiva gestione della lettiera, le feriscono costantemente.

Le criticità

Ma l’aspetto disarmante dello studio è che tutte le strutture presentano criticità. Non si tratta più di spazio o di aperture all’esterno, ma di strutture inadeguate e di gestione inefficiente. Le galline che vivono in gabbie arricchite presentano lesioni minori per le zampe ma maggiori per lo sterno, quelle degli allevamenti a terra con un solo livello presentano molte ustioni alle zampe e dermatiti, quelle in allevamenti a terra multilivello hanno un numero di criticità leggermente inferiore rispetto agli altri sistemi ma pur sempre elevato.

Di fronte a questi dati, il consumatore intenzionato a sostenere allevamenti che mettono realmente al centro il benessere animale non ha strumenti per scegliere. Certo scegliere il biologico è l’unico modo per avere uova provenienti da galline felici perché vivono in capannoni meno affollati, hanno molto più spazio a disposizione, la luce è naturale e all’esterno ci sono aree dove razzolare (almeno 4 mq a testa). Oltre a ciò gli animali sono nutriti con mangimi biologici.

Le uova bio sono facilmente individuabili (codice sulle uova è “0”). Le uova di galline in batteria non esistono più dal 2012. Adesso ci sono quelle cresciute in gabbie arricchite, leggermente più confortevoli. Queste uova non si trovano al supermercato perché la gente non le vuole, anche se rappresentano il 25% del settore e sono utilizzate prevalentemente dall’industria.

Galline infelici

Nei supermercati e nei negozi si comprano uova di galline allevate a terra (codice 2) oppure di animali che hanno la possibilità di uscire all’aperto (codice 1). La gente pensa di comprare uova di animali felici ma non è così. Gli standard previsti dalle norme non classificano il grado di benessere. Certo, i prezzi sono diversi ma le uova sono uguali sia dal punto di vista nutritivo sia per quanto riguarda la qualità della vita delle galline. L’unica cosa che può cambiare è il calibro.

L’animal washing delle uova

L’allevamento è come un albergo che può avere una o cinque stelle. Le galline producono uova in tutti gli alberghi anche se la situazione delle stanze è diversa e anche la qualità del vita. Le confezioni indicano solo la categoria dell’albergo ma dallo studio emerge che in tutte ci sono criticità tali da rendere la vita delle galline molto difficile. Pagare un uovo di più non vuol dire che gli animali vivono in condizioni migliori. Questa è un’illusione. Ma visto che le uova dal punto di vista nutrizionale sono pressoché equivalenti, perché comprare quelle che costano di più? Secondo lo studio tutte le galline sono infelici e il tipo di allevamento non incide in modo significativo sul benessere. Quello che conta è la gestione e la struttura del capannone.

Ma allora le scritte sulle confezioni come Free Cage, Senza antibiotici, Senza ogm e quelle sulla libertà…? Animal washing. La cosa davvero importante è la struttura e la conduzione dell’allevamento. Si tratta di fattori decisivi considerati in diversi protocolli e certificazioni come Rspca, Kai, Beter Leven che però in Italia sono pressoché sconosciuti. Ma questo aspetto lo vedremo nel prossimo articolo.

(*) Le galline esaminate provenivano da 50 aziende, 18 utilizzano gabbie arricchite, 15 strutture di allevamento a terra su un solo livello e 17 sono multilivello.

