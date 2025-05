Le offerte dei supermercati spingono consumatori e consumatrici a comprare cibi poco sani. Lo rivelano i risultati di un’indagine su quasi 5 mila prodotti in promozione nelle principali catene della grande distribuzione francese condotta da Foodwatch Francia, insieme a Climate Action Network, France Assos Santé, la Federazione Francese Diabetici, La Confederazione Sindacale delle Famiglie (La CSF), l’Unione nazionale delle associazioni famigliari (UNAF) e il Collettivo Nazionale delle Associazioni delle persone Obese (CNAO).

Tra febbraio e marzo, le associazioni hanno scandagliato 40 volantini delle cinque principali insegne della Gdo francese: Carrefour, Coopérative U, E. Leclerc, Intermarché e Lidl. In totale, sono stati conteggiati 4.726 alimenti in promozione, che sono stati confrontati con le raccomandazioni delle linee guida del Programma Nazionale francese di Nutrizione e Salute (PNNS 4) e di Santé Publique France, secondo cui il consumo di cibi con troppi grassi, zuccheri e sale e di prodotti ultra processati è da limitare.

Le promozioni premiano il junk food

Il risultato è sconfortante. Solo il 12% delle offerte riguarda alimenti considerati sani, come frutta, verdura o cereali integrali, che dovrebbero rappresentare la base di un’alimentazione salutare e che spesso la popolazione non consuma abbastanza, in Francia come in Italia. Due terzi delle promozioni (66%) invece interessa prodotti troppo grassi, zuccherati e/o salati (il cosiddetto ‘cibo spazzatura’), il cui consumo è da limitare, secondo le linee guida. Il restante 22%, infine, riguarda alimenti il cui consumo, secondo le linee guida, non è né da aumentare, né ridurre. Per di più, molte promozioni incoraggiano un consumo eccessivo di cibo spazzatura attraverso ‘offerte quantità’ o ‘3×2’, che rappresentano ben il 40% del totale.

“Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U, E. Leclerc, Intermarché, Lidl e Monoprix decidono cosa mettere sugli scaffali e a quale prezzo. Tuttavia, le loro promozioni incoraggiano il consumo eccessivo di prodotti dannosi per la salute e l’ambiente. Questo è inaccettabile,” spiegano le sette associazioni chiedendo di aumentare almeno al 50% le offerte sui cibi sani (frutta e verdura, verdure essiccate, noci non salate, cereali integrali, oli di colza, noci e oliva). Idealmente, poi, la quota di prodotti biologici in promozione dovrebbe rappresentare il 10% del totale (esclusi quelli ultra processati).

L’inchiesta delle associazioni fotografa la situazione corrente in Francia, ma è probabile che quella italiana sia molto simile. Con le loro pratiche promozionali, le catene della grande distribuzione vanno in direzione contraria alle raccomandazioni sulla salute pubblica e anche alla transizione verso un consumo più sostenibile. Per questo è importante intervenire, affinché aumentino le offerte di prodotti sani e sostenibili rendendoli più accessibili al maggior numero possibile di persone.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, Foodwatch France

