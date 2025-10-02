Sta per arrivare la quarta edizione del Festival dell’Innovazione Agroalimentare, come sempre organizzato da Food Hub Srl Società Benefit. L’evento, gratuito per tutti gli stakeholder italiani, è ormai un riferimento per il tutto settore agroalimentare, con partner nazionali e internazionali, e punta a fare da ponte tra il mondo della ricerca e quello industriale. Alla scorsa edizione si sono iscritte circa 4mila persone, con una media di quasi 200 partecipanti per sessione e quasi 4 ore di fruizione per partecipante.

Il Festival

Il Festival, come nelle scorse edizioni, si terrà online, da lunedì 10 novembre a giovedì 13 novembre 2025, su una piattaforma dedicata in cui si svolgeranno attività di aggiornamento, formazione, trasferimento tecnologico e networking, dedicate alle innovazioni applicate alla filiera agroalimentare. Rispetto al passato l’evento non si declinerà più in giornate tematiche, ma ogni giorno si toccheranno diversi punti inerenti a tematiche quali digitalizzazione, sostenibilità, tecnologie, nutrizione e salute.

Durante le quattro giornate del Festival, ci saranno diverse stanze virtuali (‘room’) che permetteranno alle persone partecipanti di accedere a oltre 30 ore di aggiornamento tenute da oltre 50 speaker. Chiunque potrà selezionare e scegliere liberamente le sessioni da seguire in diretta e potrà ottenere le registrazioni delle altre alle quali non si è riusciti a partecipare.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’OTAN e dal Banco Alimentare e supportato da svariate realtà, fra cui Agreen Biosolution, Alkelux, Altesia, COMSOL, DEIMOS Group, ENEA, Granarolo, Kamut Enterprises of Europe, Wiseside e altri. Tra i media partner del Festival, come nelle passate edizioni, figura anche Il Fatto Alimentare.

Food Hub Srl SB si occupa di trasferire le innovazioni del settore agroalimentare mediante tre divisioni aziendali: Media, Academy e Consulting. Ha aggregato la community agroalimentare più grande d’Italia, composta da oltre 30mila persone con l’obiettivo di stimolare la crescita professionale degli stakeholder.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al Festival dell’Innovazione Agroalimentare, visitare il sito di Food Hub.

