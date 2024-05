È vero che negli allevamenti si somministrano farmaci e antibiotici ai maiali per farli crescere più in fretta? È una domanda ricorrente, che però non trova riscontro nella realtà. L’utilizzo di farmaci per prevenire le malattie o come promotori della crescita è stato bandito da quasi due decenni. Oggi è possibile somministrare medicinali agli animali solo nell’ambito di una terapia, cioè per la cura di una patologia.

Antibiotici negli allevamenti?

“La somministrazione di farmaci – precisa una nota di Assosuini – è prevista solo quando necessario e serve per curare gli animali. Come avviene per le persone gli animali vengono vaccinati e curati quando si ammalano. È una questione di salute e di benessere. La prescrizione dei farmaci avviene solo tramite il veterinario responsabile dell’allevamento, che emette le ricette mediche sia per i farmaci che per i mangimi medicati”.

Ci sono altri due aspetti da rimarcare. A differenza di ciò che avviene in altri Paesi (anche europei), il veterinario che prescrive un farmaco non può anche venderlo e dal 2019 deve usare solo ricette elettroniche. Si tratta di un sistema che garantisce il tracciamento incrociato, permettendo agli enti di controllo una sorveglianza su tutto il territorio e la rilevazione in tempo reale di eventuali anomalie in ciascun allevamento.

I risultati dei monitoraggi

Nel 2021, nell’ambito del Piano Nazionale Residui, su 30.263 accertamenti con analisi che riguardano più di 466mila sostanze ad attività farmacologica e inquinanti ambientali, i campioni irregolari per la presenza di residui sono stati lo 0,4 per mille del totale.

“Grazie alla ricetta elettronica – continua Assosuini – è possibile stabilire la quantità di farmaco somministrata. E proprio dall’analisi dei dati emerge che la maggior parte di antibiotici per animali sono prescritti per gli animali da compagnia e non di allevamento (degli oltre 7 milioni di ricette veterinarie del 2021, l’85% riguarda i nostri amici a quattro zampe che sono 8 volte più numerosi degli animali da reddito). Grazie al ricorso alle vaccinazioni oggi la riduzione dell’impiego di antibiotici in zootecnia è del 53% a livello generale e del 62% nel caso dell’Italia”.

Il Rapporto della Regione Piemonte sul monitoraggio del piano nazionale italiano di contrasto all’antibiotico resistenza diffuso a fine aprile, a proposito dell’uso di farmaci in ambito veterinario riconosce “una buona attività di sorveglianza dell’antibiotico resistenza sugli animali da allevamento, ma mancante sugli animali da compagnia”.

