Anche la Food and Drug Administration (FDA) statunitense sta pensando di introdurre un sistema di etichettatura nutrizionale fronte-pacco che aiuti i consumatori a fare scelte migliori, nel tentativo di fermare l’epidemia di obesità. Le bozze che stanno circolando, però, sono di etichette diverse da quelle adottate da altri Paesi e, secondo alcuni esperti e politici come il senatore democratico Bernie Sanders, da anni impegnato sul tema, troppo ‘permissive’ e quindi, in definitiva, poco efficaci. Anzi: introdurre un sistema inefficiente potrebbe essere controproducente, perché dopo sarebbe molto difficile modificarlo. Ne parla il Washington Post in un lungo articolo dedicato all’argomento.

Le possibili etichette

Le alternative al momento in discussione sono due, che l’agenzia ha selezionato dopo una serie di test, focus group e studi su cui ha lavorato negli ultimi anni. Nella prima le informazioni riguardano tre categorie di sostanze: i grassi saturi, gli zuccheri aggiunti e il sodio, riferiti alla porzione. Accanto a ciascuna è indicata la quantità, suddivisa in alta, media o bassa, con un colore che, rispettivamente, è rosso, giallo o verde. Una quantità elevata, in questa versione, si raggiunge quando le sostanze presenti raggiungono o superano il 20% del quantitativo giornaliero consigliato in una porzione, una bassa se non superano il 5%, e una intermedia tutto ciò che ricade tra il 5 e il 20%. La seconda versione, invece, segnala solo la categoria che eccede i dosaggi giornalieri consigliati, per ora senza colori. Nessuna delle due tiene conteggio delle calorie.

Un sistema di questo tipo avrebbe alcuni limiti come, per esempio, il fatto di essere rapportato alle porzioni, concetto che, per quanto definito, resta vago. In America del Sud e del Centro, dove la maggioranza dei Paesi ha adottato un sistema che ha lo scopo specifico di dissuadere dall’acquisto basato sugli ottagoni neri, tutto è riferito ai 100 grammi.

Il confronto con il Cile

Per rendere il confronto chiaro, l’articolo illustra una serie di prodotti venduti sia in Cile, Paese che forse più di tutti sta cercando di combattere l’obesità, sia negli Stati Uniti, mostrando cosa succederebbe se la proposta attuale fosse approvata. Per esempio, i cracker Goldfish, molto amati dai bambini perché a forma di pesce e pieni di formaggio, in Cile sono stati bocciati per i grassi e le calorie, ma negli USA diventerebbero ‘medi’ per i grassi e il sodio.

Anche i cereali Cheerios, sulle cui confezioni, negli USA, si legge che aiutano a combattere il colesterolo, e che riceverebbero anch’essi un’etichetta ‘media’ di colore giallo per il sodio, in Cile hanno un bollino nero tanto per il sodio quanto per le calorie. Ancora, le barrette di granola Nature Valley, prodotte dalla General Mills (come i Cheerios), che negli USA vengono pubblicizzate per i cereali integrali che contengono, dove riceverebbero un’etichetta rossa per gli zuccheri aggiunti e due gialle per il sodio e i grassi saturi, in Cile hanno avuto due ottagoni neri, per gli zuccheri e le calorie.

Gli effetti delle etichette nere

Quanto agli effetti, il sistema cileno, uguale a quello adottato in Messico, Perù, Uruguay e Israele, si è rivelato il più efficace, quando lo scopo è far capire ai consumatori che cosa stanno acquistando. La sua intellegibilità, peraltro, è stata confermata anche da specifici focus group fatti con madri cilene, che hanno fatto emergere un altro fatto positivo. I bambini cileni hanno imparato a identificare gli alimenti negativi, e a non portarli a scuola per la merenda, perché, almeno in quelle pubbliche, sono vietati.

Inoltre, il Cile ha avuto uno dei risultati più ambiti: la lista dei prodotti etichettati con l’ottagono nero è diminuita del 7%, perché le aziende hanno riformulato alcuni di essi, proprio per evitare la segnalazione.

Le reazioni delle aziende

Come già avvenuto negli altri Paesi, anche e soprattutto negli Stati Uniti lo scontro con i grandi produttori è già al calor bianco, con un riferimento legislativo ingombrante. La Costituzione prevede infatti, al primo emendamento, la libertà di espressione, che arriva a coprire anche la comunicazione commerciale. È appellandosi a questo che, nel 2015, l’American Beverage Association e altri 25 produttori sono riusciti a far ritirare la legge con la quale la contea di San Francisco voleva apporre delle segnalazioni sulle bevande zuccherate. Quello che hanno già minacciato i produttori, secondo il Washington Post, è una valanga di cause e ricorsi che potrebbero vanificare gli sforzi.

Quanto alla giustificazione dell’opposizione al nuovo sistema, secondo loro, le etichette non funzionano, come dimostra il fatto che in Cile i tassi di obesità negli ultimi anni sono aumentati ancora. In realtà, hanno subito fatto notare diversi nutrizionisti ed esperti, stavano scendendo, e hanno ricominciato a salire come dappertutto durante la pandemia. E gli studi che dimostrano gli effetti delle segnalazioni sono ormai decine, se non centinaia.

Il fallimento degli impegni volontari

La controproposta, del resto, fa quasi sorridere, visto l’esito del tutto fallimentare ottenuto da almeno una dozzina di anni: le aziende continuano a sostenere la strada delle azioni volontarie, cioè cercando di proseguire con un regolamento varato nel 2011, in base al quale loro stesse decidono se e che cosa indicare, e in quale posizione sulla confezione. Anche perché segnalare una sola categoria (per esempio: troppo zucchero) maschererebbe eventuali altri ingredienti benefici. Un prodotto, riporta il Washington Post, sempre secondo loro, dovrebbe essere considerato in ‘maniera olistica’. Come se le conseguenze di un alimento per esempio pieno di zuccheri o grassi saturi potessero essere controbilanciate dal fatto che quello stesso alimento contiene molte fibre.

Infine, i produttori hanno minacciato di aumentare i prezzi, anche se i dati dimostrano che in Cile e in Sud America non è accaduto nulla del genere (non ci sarebbe del resto alcuna giustificazione per un rialzo).

Le aziende americane non appoggeranno mai le etichette

Come ha commentato Mike Rayner, docente di salute pubblica dell’Università di Oxford, nessun tipo di colore o segnalazione incontrerà mai il favore delle aziende, perché queste non vogliono che i consumatori siano più consapevoli di ciò che acquistano. Ma i governi devono agire per tutelare la salute pubblica, e non gli interessi dei produttori.

Bernie Sanders, dal canto suo, ha rincarato la dose: bisognerebbe indicare anche la presenza di ultra processati e dolcificanti artificiali, visto ciò che si sa oggi, nonché di qualunque altro tipo di ingrediente possa essere dannoso per la salute, e bisognerebbe farlo con bollini neri come quelli del Sud America. Per chiarire ancora meglio, il senatore ha fatto un esempio: il Gatorade, che tutti conoscono, contiene 34 grammi di zucchero (pari a otto cucchiaini da tè) per bottiglia, insieme a svariati additivi e coloranti. Pochi se ne rendono conto, e per questo dovrebbe avere un bollino nero come tutte le bevande zuccherate, e uno per la sua natura di ultra processat”.

Con ogni probabilità, comunque, tutto sarà rimandato a dopo le elezioni. Kamala Harris ha già detto più volte di voler portare avanti la proposta, che il presidente Joe Biden presenterà in ottobre, ma Donald Trump, nel suo mandato precedente, aveva bloccato qualunque iniziativa sulle etichette, con il North American Free Trade Agreement. E questo nonostante l’esplosione delle patologie croniche connesse all’alimentazione, che stanno continuando a far diminuire l’aspettativa di vita degli americani.

