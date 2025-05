C’è molto da fare per rendere più chiare le etichette alimentari e per far sì che possano informare meglio i consumatori riguardo le caratteristiche e gli impatti sulla salute. E, soprattutto, per far sì che possano comunicare in modo chiaro e trasparente in modo che i consumatori possano acquistare un prodotto descritto in modo eticamente corretto. Ne sono convinti Paolo Fantozzi, tecnologo alimentare dell’Università degli Studi di Perugia, e Silvio Garattini, farmacologo dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-IRCCS, che al tema hanno dedicato un opinion paper pubblicato sull’ Italian Journal of Food Science, la rivista ufficiale della Società Italiana di Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAL).

Lo studio sulle etichette alimentari

In quest’analisi i due esperti presentano le situazioni più problematiche, dove la mancanza, l’abbondanza e la complessità delle normative (ma anche le interpretazioni soggettive) vengono spesso sfruttate (involontariamente o intenzionalmente) per indurre in errore i consumatori e poiché “la scorretta interpretazione delle etichette può comportare potenziali rischi per la salute e il benessere dei consumatori”.

Fantozzi e Garattini propongono anche le possibili soluzioni alle criticità che hanno individuato, “inviando” alcune precise raccomandazioni alle istituzioni e alle imprese coinvolte nella produzione e nella pubblicità di prodotti alimentari e integratori. Vediamole in dettaglio.

Gli additivi

Chiamare gli additivi con “nome e cognome” (anche sulle bevande senza zuccheri). Secondo le normative Ue ci sono due modi per indicare sulle etichette la presenza di un additivo in un alimento o una bevanda. Scrivere il nome per esteso oppure indicarlo con la sigla ufficiale (la lettera E seguita da un numero di 3 cifre). Questa seconda soluzione è la più usata, ma è anche più difficile da interpretare per un consumatore. Per questo gli autori suggeriscono all’Ue di modificare le norme e obbligare i produttori a elencare gli additivi con il nome esteso in modo da poterli identificare immediatamente aiutandoli a capire meglio le caratteristiche del prodotto.

Un caso emblematico è quello delle bibite a basso contenuto o prive di zuccheri naturali, una categoria in crescita e su cui le aziende stanno investendo molto. Nella formulazione delle bevande vengono usati gli edulcoranti che comprendono un’ampia famiglia di additivi. Ma i consumatori dispongono di informazioni insufficienti o poco chiare in merito agli effetti della sostituzione parziale o totale degli zuccheri naturali.

“Alcuni di questi additivi – si legge nell’articolo – possono comportare rischi per la salute a seconda della concentrazione e del consumo complessivo. Pertanto, riteniamo che siano necessarie informazioni più dettagliate sulle etichette e sulla pubblicità relative a queste sostanze”. La raccomandazione è di specificare i dolcificanti per nome piuttosto che utilizzare i numeri E, consentendo una migliore informazione.

Gli alimenti “senza”

Evitare i claim “senza glutine” e “senza lattosio” nei prodotti che ne sono naturalmente privi. Tra supermercati e ipermercati ci sono quasi 11mila prodotti confezionati che specificano in etichetta l’assenza di un allergene, in particolare glutine e lattosio, come rileva l’Osservatorio Immagino. Questi claim sono talvolta presenti anche su alimenti che ne sono naturalmente privi, come i legumi, l’acqua minerale o le uova. Occorre limitare le indicazioni “senza glutine” e “senza lattosio” solo ai prodotti dietetici, che all’interno dei punti vendita andrebbero posizionati su scaffali dedicati e separati da quelli degli alimenti comuni.

Queste informazioni possono essere utili ma potrebbero risultare fuorvianti. Il rischio è proporre alimenti privi di glutine o lattosio come una scelta più salutare, generando un senso di diffidenza verso i prodotti che li contengono. Gli autori non sono d’accordo con le proposte di evitare il consumo di prodotti contenenti lattosio per le persone che non hanno problemi a tollerarlo perché è probabile che questo possa portare a un aumento dell’intolleranza al lattosio, soprattutto se suggerito o proposto a bambini e adolescenti.

Integratori o medicinali?

Distinguere in etichetta gli integratori dai medicinali. Siamo i maggiori acquirenti europei di integratori alimentari: per comprarli spendiamo quasi 5 miliardi di euro l’anno, convinti della loro utilità. In realtà “non ci sono dati scientifici obiettivi a sostegno dei benefici degli integratori alimentari e l’eccessiva pubblicità li promuove in modo spesso improprio, presentandoli come ‘utili’ addirittura per diverse patologie senza indicare chiaramente che non sono farmaci. E così inducendo indirettamente, ma erroneamente il consumatore a considerarli come tali” sottolineano Fantozzi e Garattini.

L’equivoco è facilitato anche da spot in cui le avvertenze di legge passano troppo in fretta per essere lette o comprese. Anche le etichette degli integratori contribuiscono a questa situazione quando riportano in caratteri illeggibili la scritta “dispositivo medico”, riservata per legge ai prodotti che non esercitano nel o sul corpo umano l’azione principale cui sono destinati ma possono coadiuvarla rappresentando uno “strumento” aggiuntivo di prevenzione e/o cura che non interagisce con il metabolismo umano.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

