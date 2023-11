Una lettrice ci ha raccontato la sua esperienza nella corsia dei surgelati di un’Esselunga. Di seguito pubblichiamo la sua lettera e la risposta della catena di supermercati.

Buongiorno, vi scrivo perché ho notato che, aperti o chiusi i frigoriferi dei supermercati di cui avete parlato in un articolo talora lasciano a desiderare, sotto il profilo della sicurezza alimentare. Personalmente non compero più nulla di surgelato da Esselunga perché a fine agosto scorso, nel punto vendita di in corso Traiano a Torino, ho visto prodotti come i gelati coperti da un’abbondante patina bianca di brina. L’ho segnalato all’accoglienza e mi han detto che avevano già chiamato la manutenzione.

Dopo due settimane, la vista di blocchetti di ghiaccio dello spessore di 3-4 cm (una sorta di cubetti sparsi su un sottile tappeto di ghiaccio, simili a quelli che si formano negli stampini dei nostri freezer, ma con una forma irregolare, più a piramide che cubo), sopra le scatole di prodotti come i gelati, mi ha lasciata inorridita, tanto più che al tasto le vaschette erano palesemente molli. Alle mie rimostranze è stato risposto che si trattava di condensa! Mi sono un po’ arrabbiata! Allora mi han detto di nuovo che erano in attesa del manutentore, che credo sia un esperto del Polo Nord.

Torno a fine settembre e niente è cambiato…

Il 29 settembre mi sono ancora lasciata tentare dai coni gelato Algida, in un altra sede Esselunga, in corso Bramante a Torino: sembravano ben conservati (in frigo chiuso). Li ho posti nella borsa termica con relativo ghiaccetto e a casa, a 10 minuti d’auto, li ho presi per metterli in congelatore: scatola tutta bagnata e coni già molli. Ne ho scartato uno, prima di darli ai nipotini: pieno di briciole di ghiaccio, il che denunziava apertamente un mancato rispetto della catena del freddo.

A questo punto, dato che “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” ho deciso che i coni sospetti sarebbero finiti nella spazzatura, ma io non comprerò mai più surgelati da Esselunga. Oggi, sono tornata all’Esselunga di Torino corso Traiano e la situazione è quella che vedete nelle foto in allegato. Laura

La risposta di Esselunga

“Esselunga ringrazia la cliente per la segnalazione: scusandoci per gli episodi descritti confermiamo di avere riscontrato qualche problema sui banchi frigo, tra cui la difettosa chiusura di uno sportello, prontamente risolto grazie alla squadra di tecnici che è intervenuta su segnalazione del negozio. Si precisa che tutti i banchi surgelati sono quotidianamente controllati e risultano essere in temperatura corretta. Augurandoci di non avere la necessità di altri interventi, rinnoviamo l’invito a segnalare eventuali anomalie al servizio clienti aziendale”.

