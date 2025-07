Per dimagrire e prevenire malattie croniche come il diabete di tipo 2 dobbiamo eliminare totalmente lo zucchero dalla nostra dieta? Sono molti a sostenerlo, da improbabili fitness influencer ad alcuni medici e nutrizionisti. Ma è proprio necessario? Il magazine francese 60 Millions de Consommateurs prova a fare chiarezza tra le tante informazioni, più o meno affidabili, che girano in rete.

Che si debba limitare l’assunzione di zuccheri semplici è ormai noto. Lo sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che raccomanda di ridurre il consumo di zuccheri liberi, cioè quelli aggiunti e quelli naturalmente presenti in sciroppi e succhi di frutta, al massimo al 10% delle calorie quotidiane. E già questa non è un’impresa semplice, dato che lo zucchero (in una delle sue tante forme) è presente anche in tantissimi alimenti, compresi quelli salati. Secondo un’indagine del 2024 dell’Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (ANSES) su 39mila prodotti, il 77% di essi contiene ingredienti dolcificanti (ne avevamo parlato in questo articolo sugli zuccheri nascosti).

Zero zucchero è meglio?

Ma per qualcuno non basta. La giornalista francese Danièle Gerkens, direttrice della redazione della rivista Elle à Table, per un anno ha eliminato dalla sua dieta tutti gli alimenti dolci e ultra processati, con l’obiettivo di escludere completamente gli zuccheri aggiunti, e ha mantenuto solo quelli semplici naturalmente presenti nella frutta e nella verdura e i carboidrati complessi.