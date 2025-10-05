Negli Stati Uniti la pasta italiana rischia di subire dazi record. Alla tariffa già in vigore del 15%, da gennaio potrebbe aggiungersi un nuovo dazio antidumping del 91,74%, per un totale di oltre il 107% (il dumping è, per definizione, la vendita all’estero a un prezzo inferiore a quello praticato sul mercato interno o al costo di produzione. Una misura che, se confermata, raddoppierebbe di fatto i prezzi al consumo e penalizzerebbe pesantemente le esportazioni italiane. L’accusa di dumping nasce da un’indagine del Dipartimento del Commercio americano, avviata su richiesta di aziende concorrenti statunitensi. Si tratta di un’accusa insostenibile e falsa. Gli americani hanno preso come campione solo due aziende italiane – La Molisana e Garofalo – e, sulla base dei loro dati hanno calcolato un margine di dumping “preliminare” del 91,74%, esteso poi a tutti gli altri produttori italiani.

Un sistema di calcolo bizzarro e protezionista

Il meccanismo è sempre lo stesso: si scelgono poche aziende campione, si confrontano listini non sempre omogenei e si costruiscono margini di dumping che, nella realtà, non esistono. È un modo per proteggere i produttori statunitensi e alzare barriere all’importazione, più che una misura basata su dati concreti. La conseguenza rischia di essere devastante: con dazi oltre il 100%, la pasta italiana diventerebbe un prodotto di lusso negli Stati Uniti, riducendo drasticamente i volumi di esportazione e colpendo una delle filiere più simboliche del made in Italy agroalimentare.

Prezzi al dettaglio: negli USA la pasta costa il doppio

Abbiamo provato a fare dei calcoli considerando i prezzi nei supermercati italiani e americani. Osservando i numeri emerge in modo sin troppo evidente quanto sia infondata l’accusa di dumping. La pasta La Molisana in Italia è venduta intorno a 2,8 €/Kg, mentre negli USA può costare 6 in catene come Mariano’s e fino a 10 €/Kg nei canali mainstream. Arriva a 20 €/Kg online. La pasta Garofalo in Italia costa circa 3,0 €/Kg, mentre negli USA si vende a 3,5 €/Kg ma solo in catene come Costco che importano direttamente. Negli altri supermercati costa circa 6,0 €/Kg mentre nei negozi gourmet arriva a 10. In nessun caso la pasta italiana risulta venduta a prezzi inferiori rispetto al nostro mercato. Al contrario, il consumatore americano paga molto di più.

Anche i prezzi ai grossisti smentiscono il dumping

Il Dipartimento del Commercio americano però non prende in considerazione i prezzi sugli scaffali, ma quelli praticati dalle aziende italiane ai distributori (ex-factory). Eppure, anche su questo piano i conti non tornano. In Italia, i pastifici vendono agli operatori della distribuzione a prezzi inferiori al retail (circa 1–1,5 €/Kg per La Molisana, 1,8 €/Kg per Garofalo). Per i lotti esportati negli Stati Uniti, i prezzi crescono inevitabilmente perché bisogna aggiungere costi di trasporto, logistica, assicurazioni, dazi e rischi che incidono per lo meno di 0,5 euro al chilo.

Se i dati reali mostrano che la pasta italiana costa di più sia al consumatore americano sia al distributore, vuol dire che i margini di dumping calcolati dagli USA non riflettono il mercato ma piuttosto un metodo contabile discutibile. La questione è importante perché il mercato della pasta esportata negli USA nel 2024 vale 800 milioni e se in gennaio entreranno in vigore i dazi come dice Trump buona il mercato crollerà.

Forse è ora di ripensare i rapporti commerciali

L’effetto è puramente protezionistico: un dazio del 107% rende la pasta italiana di fatto inaccessibile, a totale vantaggio dei produttori locali negli USA e i gruppi italiani che hanno delocalizzato la produzione, eliminando la concorrenza di alta qualità che esporta. Le marche interessate sono oltre a La Molisana, Garofalo, Rummo, De Cecco, Granoro, Divella. Poi ci sono marchi di nicchia e gourmet come: Martelli, Rustichella d’Abruzzo, Cav. Giuseppe Cocco, Benedetto Cavalieri, La Fabbrica della Pasta di Gragnano, De Matteis, Andalini, Casa Milo. Barilla che è il principale marchio italiano presente negli States è interessata solo in parte, perché ha dei pastifici localizzati negli Stati Uniti e quella pasta non sarebbe sottoposta a dazi.

Alla luce di queste decisioni arbitrarie, sorge spontanea una domanda: perché continuare ad importare prodotti alimentari americani senza porre questioni simmetriche? Viste le accuse del tuto infondate forse l’Europa e ancor più l’Italia dovrebbe iniziare a considerare contromisure. In Danimarca Salling Group, il più grande gruppo della grande distribuzione del Paese con oltre 1.400 punti vendita con le sue insegne Bilka, føtex e Netto, ha deciso di aiutare consumatrici e consumatori che non vogliono comprare prodotti americani aggiungendo una stella sul cartellino dei prodotti di marchi europei. Trovare alternative ai brand statunitensi così diventa semplice e immediato.

Come trovare alternative europee

Per chi non ha la fortuna di vivere in Danimarca, esistono siti, come Go European, e app, come BuyEuropean, che permettono di sapere il Paese di provenienza di un marchio e suggeriscono alternative europee. Per chi poi vuole scegliere solo prodotti italiani l’Italia le alternative sono tante. La Coca-Cola può essere sostituita con l’italianissima MoleCola, Polara e Paoletti, Lurisia. Le salse Heinz con quelle Calvé di proprietà della multinazionale britannica Unilever oppure le italiane Orco e Biffi. Le patatine Lay’s con la milanese San Carlo, Pata e Amica Chips. I corn flakes Kellogg’s con i Fitness Nestlé della multinazionale svizzera, ma ciò sono anche i marchi Baule Volante. O meglio ancora, si possono sostituire questi prodotti con alternative più sane e meno ultra processate. Per quanto riguarda, invece, le catene di fast food, come McDonald’s, Burger King e KFC, Pizza Hut ci si può rivolgere a catene di locali come Roadhouse, La Piadineria, CapaToast o L’Antico Vinaio. Una buona alternativa a Starbucks può essere infine la catena di caffetterie italiane come 12oz Coffee.

