Una lettrice ci scrive per segnalare un problema ricorrente con i datteri venduti nelle vaschette di polistirolo. Di seguito pubblichiamo la segnalazione della lettrice e le sue fotografie e a seguire la risposta dei Ventura, la ditta produttrice.

La lettera

Buongiorno, vi scrivo perché ho un problema con le confezioni di datteri. Ne consumo molti e li acquisto solitamente al supermercato o in un negozio vicino all’ufficio che vende anche alimenti a lunga conservazione. Recentemente mi è capitato più di una volta e con confezioni di diverse marche, che quando la vaschetta è di polistirolo, i datteri fanno fatica a staccarsi e spesso rimane un po’ di residuo di plastica sui frutti. Ovviamente io provo a toglierlo ma non viene via e quindi devo buttare via parte del dattero. L’ultima volta ho deciso di acquistare un prodotto di marca, Ventura, pensando che non si ripresentasse il problema, vi allego le foto, anche se non si vede bene. Purtroppo anche in questo caso il polistirolo rimane attaccato ai datteri. Con le vaschette di cartone, che sono anche più ecologiche, questo non succede. Vorrei sapere se le aziende ne sono a conoscenza e se sì, perché non cambiano gli imballaggi, visto che mangiare plastica non è così sano… Sara

La risposta dell’azienda produttrice di datteri

Innanzi tutto ringraziamo voi e la vostra lettrice per la segnalazione, che ci aiuta a migliorare i nostri prodotti. Commercializziamo i datteri in vaschetta di polistirolo da circa una settantina d’anni e abbiamo sviluppato partnership con i produttori più avanzati della Tunisia. È la prima volta che ci viene posto questo problema e pertanto necessiteremo di un po’ di tempo per effettuare le opportune verifiche per le quali avremmo bisogno del lotto e della data di scadenza per circoscrivere meglio i fatti, potendo però già affermare che, dai controlli effettuati al ricevimento presso il nostro magazzino su tutte le partite arrivate, il problema non è stato rilevato.

Possiamo ipotizzare che l’incollamento tra il dattero ed il polistirolo della gondola si sia verificato a seguito del naturale calo di umidità del prodotto e della sua patina di sciroppo di glucosio, che lo rende più appiccicoso. Come detto sopra, essendo la prima volta che ci viene segnalato, chiederemo al fornitore se avesse cambiato qualcosa alle caratteristiche dell’imballo.

Il polistirolo è un materiale da sempre usato per confezionare questi datteri e ha il pregio di essere molto leggero, igienico e con un costo più che accessibile. Ciò non di meno, in chiave di maggiore sostenibilità, il mercato si sta orientando verso le vaschette di cartoncino, che la nostra azienda ha iniziato ad utilizzare dal 2020: siamo oggi alla quarta stagione e possiamo al momento confermare i buoni risultati.

