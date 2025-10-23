Il cambiamento è avvenuto perché La Cerveceria Modelo è ora del colosso statunitense-sudamericano Anheuser-Busch Inbev (che per ragioni fiscali ha sede legale in Belgio). Si tratta di una multinazionale che copre il 30% del mercato mondiale delle birre con 500 etichette fra cui: Bud®, Stella Artois® e Corona®. Il risultato è che il marchio per decenni sinonimo di ‘birra messicana’ ha cambiato continente trasferendosi in Cina e in Europa. La scelta di spostare la produzione in Cina o in Europa risponde a logiche economiche — riduzione dei costi e ottimizzazione logistica — ma cambia radicalmente il senso del marchio. Adesso Corona è una birra che di messicano ha solo il nome.

La Corona Extra rimane ancora un marchio forte, riconoscibilissimo, con un immaginario che va oltre la semplice birra. Per i consumatori italiani la bottiglia di Corona evoca il sole, la sabbia, il lime inserito nel collo, il Messico e una sensazione di esotico. D’altro canto le descrizioni sui siti di supermercati e piattaforme online continuano a presentarla come “la birra messicana più famosa al mondo”. Nonostante il cambiamento di origine, il marketing e la pubblicità continuano a evocare spiagge oceaniche e il consumatore continua a pagare un prezzo spropositato.

Identità messicana, origine cinese

Quando la birra arrivava dal Messico, il prezzo poteva essere giustificato da trasporto, dazi e importazione. Oggi che è prodotta in Cina o in Europa il prezzo è invariato. Il marchio continua a sfruttare l’identità messicana, mentre la filiera produttiva è diventata globale. In questo contesto, è giusto chiedere trasparenza e coerenza: il consumatore deve sapere da dove arriva ciò che acquista, non solo cosa gli viene raccontato. Un litro di Corona Extra costa quasi il doppio rispetto alla Menabrea o alla Moretti pur avendo analoghe caratteristiche merceologiche.

Questa discrepanza tra realtà produttiva e messaggio promozionale solleva dubbi di trasparenza e potrebbe configurare una pratica commerciale ingannevole, in violazione del Regolamento UE 1169/2011 e del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). Per questi motivi abbiamo mandato un esposto all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La trasparenza sull’origine reale e la coerenza tra pubblicità e filiera sono elementi essenziali di correttezza commerciale. Finché non verranno rispettati, resta la sensazione di pagare più il racconto che la birra.

