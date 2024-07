È online dal 3 luglio il nuovo spot Coop, che focalizza l’attenzione dei consumatori sul giusto prezzo dei prodotti alimentari, che deve essere basso, ma anche giusto per tutti. Lo spot è una sorta di manifesto che spiega perché un prezzo non può essere solo basso. Se si punta solo su questo aspetto, la scelta comporta inevitabilmente effetti collaterali, come danni al clima e all’ambiente, alla biodiversità, ai lavoratori, soprattutto nelle filiere agroalimentari, e conseguenze negative per l’habitat degli animali. L’aspetto dei danni ai lavoratori non è certo da sottovalutare: basta pensare alle condizioni dei lavoratori immigrati, costretti a lavorare senza tutele, senza diritti, senza controlli. E spesso senza umanità, come è capitato nelle scorse settimane a Satnam Singh.

Lo spot di Coop

Il filmato è un invito a riflettere su tutto quello che c’è dietro il prezzo di un prodotto, con il carrello della spesa Coop che spazia dalla giungla al Polo Nord, fino a un paesaggio più europeo tra alpeggi, mucche e api. L’immagine finale è di un bambino piccolo che protende le mani verso il futuro, e poi si arriva tra gli scaffali del supermercato. L’obiettivo della campagna è di sensibilizzare i consumatori sul ‘prezzo giusto’. “Quando viene stabilito il prezzo finale di un prodotto a marchio Coop, – si legge in una nota, – vengono prese in considerazione le necessità, i diritti e le ragioni di tutti“.

Un prezzo non è solo un numero, ma la sintesi di una visione del mondo. Stabilire il prezzo di un prodotto vuol dire riconoscere che debba essere coerente con un’etica che deve rispettare i diritti di tutti. Coop dichiara dunque la propria posizione su ciò che significa ‘prezzo giusto’: quando si stabilisce il prezzo finale di un prodotto a marchio Coop, si prendono in considerazione le necessità, i diritti e le ragioni di tutti.

Il filmato è un invito a riflettere sull’importanza della scelta mettendo al centro un consumatore consapevole, che sempre più si deve rendere conto che un prezzo non può essere solo basso, ma deve essere anche giusto.

Lo spot di Coop, prodotto da Mercurio, è stato girato da Martin Werner, e ideato dalla copy Anna Triolo e dall’art director Nathalie Schwitter sotto la direzione creativa esecutiva di Giovanni Porro e Luca Cinquepalmi. Il centro media è PHD.

