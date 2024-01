Dal 19 al 21 giugno 2024, si terrà a Torino la tredicesima edizione del Convegno dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali (AISTEC), dedicata questa volta al tema “Filiere cerealicole rigenerative. Cambiamenti climatici e nuove esigenze qualitative e nutrizionali”. Il Convegno affronterà, quindi il tema della transizione dei sistemi agricoli per adattarsi alla crisi climatica, rispondendo allo stesso tempo alle richieste dell’industria e della società. In questo contesto si inserisce l’agricoltura rigenerativa. Questa ha infatti l’obiettivo di conservare e rigenerare il suolo, accumulare carbonio e aumentare la biodiversità, garantendo una produzione agricola di qualità.

Durante il Convegno quindi si parlerà delle più recenti conoscenze scientifiche relative ai cereali. In particolare si discuterà di: modelli agro-alimentari rigenerativi, innovazioni di prodotto e processo, valore d’uso e qualità nutrizionale delle materie prime e dei prodotti alimentari, consumo consapevole, tracciabilità e marcatori di processo e di prodotto, aspetti normativi e analisi economica.

Chi è interessato a presentare una comunicazione orale o un poster può compilare il modulo di iscrizione presente sul sito dell’associazione e inviarlo insieme al riassunto entro il 23/02/2024 (in questo documento si trovano le istruzioni per gli autori di comunicazioni e poster).

Nel corso del Convegno saranno conferiti due premi: il Premio Chiriotti Editori per il miglior poster su tecnologie innovative nel settore della trasformazione e utilizzazione dei cereali il Premio “Tecnica Molitoria” per il miglior poster sulle tematiche del Convegno rivolto a giovani ricercatori (max 35 anni). La partecipazione è riservata agli iscritti all’AISTEC in regola con il versamento della quota associativa (qui tutte le istruzioni per la partecipazione ai due premi).

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione e il programma del Convegno (ancora in fase di definizione), è possibile consultare il sito di AISTEC

